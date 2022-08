Al via la Business plan competition di Aller, in palio 80.000 euro in denaro e servizi di consulenza per le migliori idee

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al via la Business plan competition di Aller, startup e neo-imprese avranno tempo sino al cinque di settembre per poter partecipare. Potranno accedere gruppi informali di aspiranti imprenditori e startup già costituite che si sfideranno nella realizzazione di un piano industriale ad alto potenziale. Le migliori venti proposte accederanno a un percorso di accelerazione e di scambi commerciali e know how con la Tunisia, Al primo classificato un premio di 15.000 euro. Montepremi complessivo € 80.000.

Non solo: tre vincitori otterranno premi per l'equivalente di 30.000 euro tra denaro e servizi: 15.000 euro al primo classificato, 10.000 euro al secondo e 5.000 euro al terzo (in denaro e servizi di incubazione). Il progetto prevede anche un super premio di 20.000 euro per l'idea con il maggiore impatto per la regione del Mediteraneo.

Il Consorzio Arca offrirà, inoltre, i propri spazi di coworking e prototipazione oltre al suo grande network di mentor e imprenditori con proiezioni su tutto il territorio siciliano, nazionale e mediterraneo. Quali sono i settori? Il bando pubblico di concorso ha lo scopo di selezionare 40 idee imprenditoriali innovative in Sicilia e nei tre governatorati della Tunisia: Tunisi, Ben Arous e Ariana.

I principali settori individuati nel quadro del progetto Aller per lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative sono i seguenti: A - Energie rinnovabili B - Agroalimentare C - Tessile e abbigliamento D - Innovazione nei servizi pubblici e/o per le imprese E - Salute e benessere F- Altro settore trasversale alla Sicilia e alla Tunisia. I potenziali imprenditori, scelti attraverso varie fasi di selezione, potranno beneficiare di diverse misure di sostegno (formazione, mobilità transfrontaliera, sovvenzioni a cascata).

Quali sono le fasi del percorso? Prima fase In ogni paese interessato dal progetto, a seguito della conclusione del presente Bando, verrà effettuata una prima selezione delle 40 migliori idee imprenditoriali (di cui 20 in Italia e 20 in Tunisia). I proponenti delle idee selezionate beneficeranno di attività di formazione gratuite per l'analisi di fattibilità tecnica e commerciale delle idee selezionate. La formazione si svolgerà in modalità ibrida (in presenza e/o online); la formazione in presenza avrà luogo nella sede di Arca per l'Italia e nella sede dei partner Dget, Apii ed Esprit per la Tunisia.

Una seconda selezione sarà fatta tra le 40 idee selezionate: saranno scelte le 16 idee di start-up innovative di migliore qualità e capacità di innovazione (8 in Italia e 8 in Tunisia). I proponenti di queste 16 idee imprenditoriali (8 per ogni paese) beneficeranno dei servizi individuali avanzati di mentoring e consulenza che si svolgeranno in modalità ibrida (in presenza e/o online); la formazione si svolgerà presso la sede di Arca per l'Italia e presso la sede dei partner Dget, Apii ed Esprit per la Tunisia. I proponenti di queste 16 idee imprenditoriali (8 per ogni paese) potranno inoltre partecipare all'esperienza di mobilità transfrontaliera Italia-Tunisia.

Terza fase: tra le 16 idee imprenditoriali selezionate nella fase precedente, i 6 migliori progetti imprenditoriali (3 per l'Italia e 3 per la Tunisia) riceveranno un premio sotto forma di sostegno finanziario o servizi specializzati equivalenti per l'avvio della start-up. Due premi da 15.000 euro (1 in Italia e 1 in Tunisia) Due premi da 10.000 euro (1 in Italia e 1 in Tunisia); Due premi da 5.000 euro (1 in Italia e 1 in Tunisia); Infine, un premio speciale di 20.000 euro sarà assegnato al miglior progetto imprenditoriale di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia.

La condizione per la concessione della sovvenzione, per le start-up non ancora stabilite, sarà la costituzione della società nel mese successivo (1 mese) all'assegnazione della sovvenzione (con sede nei territori del progetto e in particolare: per la Sicilia in Provincia di Palermo o Caltanissetta; per la Tunisia nei Governatorati di Tunisi, Ben Arous o Ariana).

Chi può partecipare? Persone con cittadinanza italiana o tunisina o di un paese terzo con l’ubicazione dell’idea di start-up in Sicilia o in Tunisia. In caso di provenienza da un paese terzo, il proponente dovrà dimostrare una perfetta conoscenza della lingua francese o della lingua italiana. Essere in godimento dei diritti civili e politici nel paese d'origine. Non avere condanne penali che prevedano l’interdizione dai pubblici uffici o altri tipi di restrizioni.