Borsa della Ricerca, enti e investitori incontrano anche 11 startup palermitane

Undici startup palermitane partecipano alla Borsa della Ricerca - In.Sicily, organizzata dalla Fondazione Emblema in collaborazione con l’Assessorato regionale delle Attività produttive, in corso nel Castello dei Conti di Modica di Alcamo, fino a domani pomeriggio. C’è una tecnologia che produce energia priva di emissioni, oppure un’idea che potrebbe aiutare nell’assorbimento degli idrocarburi inquinanti versati in mare o ancora una start up tutta al femminile che ha brevettato il primo principio attivo estratto dal mallo del pistacchio di Bronte dall’alto potere antiossidante. E ancora, uno spin-off dell’Università degli Studi di Palermo e del CNR, che produce enzimi litici innovativi per applicazioni in medicina rigenerativa e biofarmaceutica.

Sono solo alcuni dei progetti presentati durante la prima edizione della Borsa della Ricerca. Per due giorni, oltre 40 tra imprese, enti e investitori incontreranno 31 startup siciliane (oltre alle 11 palermitane, 13 catanesi, una nissena, 2 ragusane, una siracusana, 2 messinesi e una trapanese) selezionate negli scorsi mesi da una apposita commissione sulla base di specifici criteri di valutazione, come lo stadio di sviluppo dell’idea imprenditoriale, l’impatto socio-economico e ambientale del prodotto. Molte le sessioni pratiche, una vera e propria palestra, in cui startup e spin off possono presentare le loro idee e i loro progetti a potenziali investitori.

"In.Sicily deve diventare un appuntamento costante nella nostra Isola perché solo con innovazione e ricerca la Sicilia può essere più competitiva. Sul fronte dell’innovazione abbiamo speso 289 milioni in quattro anni che sono stati stanziati, impegnati e in parte spesi, coinvolgendo 940 imprese. Questa è una scelta che il governo regionale ha fatto per essere competitivi assieme alla necessità di mettere assieme competenze universitarie, talenti e imprese disposte a investire nell’innovazione", ha detto Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, salendo sul palco della prima edizione di In.Sicily.