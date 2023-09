Riparte il bonus trasporti, oggi click day con risorse limitate: come ottenere lo sconto e chi ne ha diritto

Dopo il blocco di metà agosto, dalle 8 di oggi riparte il bonus trasporti. Torna quindi la possibilità di richiedere l'incentivo per gli abbonamenti ai mezzi pubblici come treni, bus e metropolitane, fino a 60 euro, accedendo alla pagina dedicata all'agevolazione sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Attenzione però: i nuovi voucher saranno elargiti attraverso un click day. I fondi verranno assegnati seguendo l'ordine cronologico di arrivo della domanda e, quindi, la velocità diventa un fattore cruciale per accedere al bonus. Questo perché le risorse sono limitate: si tratta infatti di soldi residui derivanti dal mancato utilizzo delle agevolazioni richieste nel mese di agosto.

Possono richiedere il bonus trasporti soltanto coloro che hanno un reddito lordo annuo uguale o inferiore ai 20 mila euro. Il governo Meloni ha ristretto le maglie dei beneficiari: prima la soglia di reddito per avere l'agevolazione era fissata a 35 mila euro. La cifra che viene ottenuta attraverso l'emissione di un voucher è fino a 60 euro, per acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico. Il bonus in questione è richiedibile soltanto una volta al mese da un singolo beneficiario.

Il periodo di validità del buono è limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Il contributo si può chiedere per sé o per un minorenne a carico: il richiedente accede all'apposita piattaforma con Spid o carta d'identità elettronica (Cie) e indica il codice fiscale del beneficiario. Occorre poi selezionare l'Amat nel campo riservato all'azienda di trasporto pubblico della quale si intende servirsi. A quel punto si riceve il bonus e bisgona stamparlo per poterlo consegnare successivamente agli uffici dell'azienda di trasporto pubblico urbano.

E' possibile ottenere l'incentivo di 60 euro, dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro, fino a esaurimento della dotazione finanziaria iniziale. Con l'incentivo si possono acquistare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico: il buono è nominativo ed è utilizzabile per comprare un solo abbonamento annuale o mensile di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale.