Bonus Sicilia, Riscossione Sicilia crea un servizio dedicato

Per agevolare l'accesso al cosiddetto "Bonus Sicilia" a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi - che tra i requisiti prevede, quale condizione necessaria il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) già all’atto della presentazione della prima istanza - per far fronte alle numerose richieste che potrebbero sopraggiungere dai contribuenti Riscossione Sicilia Spa ha creato uno spazio dedicato.

Istituito in back-office un servizio dedicato per garantire la massima tempestività di riscontro alle istanze dei contribuenti interessati da un “invito a regolarizzare” trasmesso dall’Ente preposto al rilascio del Durc (INPS/INAIL/Cassa Edile). A tal fine, è stata creata, per ciascuna provincia (XX) una casella di posta elettronica dedicata (bonus.siciliaXX@riscossionesicilia.it), alla quale detti contribuenti potranno indirizzare le proprie istanze di chiarimento/regolarizzazione, allegando “l’invito a regolarizzare” contenente il dettaglio delle “cartelle/posizioni bloccanti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In front-office c'è adesso un turno preferenziale, presso tutti gli sportelli territoriali, accessibile solo su appuntamento, per l’esecuzione dei pagamenti necessari alla regolarizzazione del Durc propedeutici all’accesso al “Bonus Sicilia. I pagamenti potranno essere eseguiti, oltre

che con le note procedure online, direttamente presso ogni sede provinciale, esclusivamente con bancomat/postamat/carta di credito.

Per prenotare l’accesso allo sportello, il contact center rimarrà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13, con numeri dedicati per ogni sede provinciale pubblicati, unitamente agli indirizzi email, sul sito internet istituzionale www.riscossionesicilia.it. Il nuovo servizio resterà attivo fino all’ultimo giorno utile previsto per la trasmissione dell’istanza (9 ottobre 2020).