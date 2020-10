Imprese, M5S: "Grazie al Superbonus a Palermo boom di nuove aziende".

"Anche a Palermo la rilevazione nazionale di UnionCamere-InfoCamere ha certificato che i dati sulle nuove imprese nate nel settore edile sono positivi grazie alla maxi agevolazione introdotta dal Movimento 5 Stelle con il Superbonus 110% e il bonus per la ristrutturazione facciate del 90%”. Lo dichiarano i parlamentari M5S Roberta Alaimo e Valentina D’Orso.

"Grazie a questo incentivo - aggiungono Alaimo e D’Orso - i cittadini rendono le loro case più efficienti e sicure con tanti interventi completamente coperti dall’agevolazione fiscali e praticamente a costo zero. Visto l’ottimo riscontro, stiamo lavorando per estendere il provvedimento oltre l’attuale scadenza di dicembre 2021, almeno fino al 2024, grazie al Recovery Fund. A livello nazionale, l’analisi di UnionCamere conferma che le risorse per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare hanno inciso sulla vitalità di un settore cruciale come quello delle costruzioni che, tra luglio-settembre ha registrato un incremento dello 0,6% su base trimestrale, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre sul territorio della provincia di Palermo il Superbonus ha prodotto un incremento di 49 aziende nel settore edile, composto dalle piccole realtà individuali agli specialisti di impiantistica e di finitura degli edifici per un totale, sul periodo giugno-settembre, di 4.178 aziende, segno che la piccola e media impresa potrà trarre grande giovamento dalla riconversione ecologica dell’economia e da un’edilizia che garantisce efficienza, sicurezza e risparmio alle famiglie” concludono gli esponenti del Movimento 5 Stelle.

Di seguito il dettaglio della provincia di Palermo con i dati aggiornati al terzo trimestre 2020:

1.273 (+9) Installazione di impianti elettrici

384 (+1) Installazione di impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento dell'aria

164 (+4) Posa in opera di infissi

166 (+4) Tinteggiatura e posa in opera di vetri

1.354 (+22) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

837 (+9) Altre attività