Bonus nascita 2024 da 1.000 euro: come, dove e quando presentare domanda a Palermo

L'ufficio autonomo Circoscrizioni e Postazioni decentrate del Comune rende noti i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione del bonus regionale di mille euro per i nati nel 2024. A definire i criteri l'assessorato regionale della Famiglia e Politiche sociali.

Bonus nascita 2024, quando presentare la domanda

I termini per la presentazione delle istanze sono i seguenti:

per i nati o adottati dall'1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024: 12 luglio 2024 .

. per i nati o adottati dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024: 13 gennaio 2025.

Bonus nascita 2024, quali sono i requisiti

Possono presentare istanza per la concessione del bonus un genitore o, in caso di impedimento di quest'ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario titolarità di permesso di soggiorno. I soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;

residenza nel Comune di Palermo al momento del parto o dell’adozione;

nascita del bambino nel territorio della Regione siciliana;

indicatore Isee del nucleo familiare del richiedente non superiore a 3.000 euro. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Bonus nascita 2024, dove e come presentare le domande a Palermo

Gli interessati dovranno utilizzare il modello di domanda (scaricabile qui) comunque disponibile negli uffici delle circoscrizioni comunali. Si avvisa inoltre che tale domanda dovrà essere presentata presso gli uffici della circoscrizione di appartenenza (anche tramite posta elettronica) di seguito indicati o spedita a mezzo raccomandata:

I circoscrizione - piazza Giulio Cesare 52, piano terzo - sportellopolifunzionaleprimacircoscrizione@comune.palermo.it;

- piazza Giulio Cesare 52, piano terzo - sportellopolifunzionaleprimacircoscrizione@comune.palermo.it; II circoscrizione - via San Ciro 15 - sportellopolifunzionalesecondacircoscrizione@comune.palermo.it;

- via San Ciro 15 - sportellopolifunzionalesecondacircoscrizione@comune.palermo.it; III circoscrizione - via Francesco La Colla 48/52 - sportellopolifunzionaleterzacircoscrizione@comune.palermo.it;

- via Francesco La Colla 48/52 - sportellopolifunzionaleterzacircoscrizione@comune.palermo.it; IV circoscrizione - viale Regione Siciliana N/O 95 - sportellopolifunzionalequartacircoscrizione@comune.palermo.it;

- viale Regione Siciliana N/O 95 - sportellopolifunzionalequartacircoscrizione@comune.palermo.it; V circoscrizione - largo Pozzillo 7 - sportellopolifunzionalequintacircoscrizione@comune.palermo.it;

- largo Pozzillo 7 - sportellopolifunzionalequintacircoscrizione@comune.palermo.it; VI circoscrizione - via Monte San Calogero 28 - sportellopolifunzionalesestacircoscrizione@comune.palermo.it;

- via Monte San Calogero 28 - sportellopolifunzionalesestacircoscrizione@comune.palermo.it; VII circoscrizione - Via Eleonora Duse 31 - sportellopolifunzionalesettimacircoscrizione@comune.palermo.it;

- Via Eleonora Duse 31 - sportellopolifunzionalesettimacircoscrizione@comune.palermo.it; VIII circoscrizione - Via Fileti 19 - sportellopolifunzionaleottavacircoscrizione@comune.palermo.it.

L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

attestato indicatore Isee in corso di validità (non superiore a 3.000 euro) rilasciato dagli uffici abilitati secondo la normativa vigente;

in caso di soggetto extracomunitario copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

copia dell’eventuale provvedimento di adozione.

E' necessario che nella domanda sia indicato un indirizzo di posta elettronica e/o recapito telefonico.