Bonus idrico, Adiconsum denuncia: "Ritardi nell'erogazione del contributo a Palermo"

“Esprimiamo grande preoccupazione sui ritardi che stiamo riscontrando nella corretta erogazione del bonus idrico che prevede a favore dell’utente una fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica. La gestione del settore idrico è molto frammentata sulla provincia di Palermo e Trapani e aggravata dal fatto che più del 50% delle utenze è gestita dai Comuni e che la procedura è abbastanza complessa”. Ad affermarlo è Antonio Rocco responsabile territoriale Adiconsum Palermo Trapani che aggiunge “a oggi tuttavia non tutti i gestori idrici hanno completato tutti i passaggi necessari al riconoscimento del bonus agli aventi diritto e pertanto i ritardi saranno inevitabili”.

Per questa ragione l’Adiconsum Palermo Trapani mette a disposizione di chiunque fosse interessato un servizio gratuito per verificare se le società di energia elettrica, gas e di acqua hanno correttamente erogato i bonus sociali ovvero per verificare la correttezza dell’agevolazione applicata o per conoscere le ragioni di eventuali ritardi. Chi ritiene quindi di avere i requisiti per beneficiare del bonus sociale e non gli sia stato applicato in bolletta, può contattare Adiconsum Palermo Trapani ai seguenti numeri: 091.307761 o 388.8822243 per la sede di Palermo e provincia e 092321182 o 3891331582 per la sede di Trapani e provincia.

“Accanto al bonus sociale per l’energia elettrica ed il gas, i cittadini che hanno i requisiti prescritti dalla legge, hanno diritto anche al bonus sociale acqua, i bonus sociali – spiega il responsabile territoriale di Adiconsum Rocco insieme a Salvuccia Coco esperta di Adiconsum nei settori energia e acqua - sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico e rappresentano oggi un sostegno per contrastare il caro bollette e aiutare le persone economicamente più deboli in questo momento di grande difficoltà. Tutti i bonus sociali vengono riconosciuti automaticamente e senza che sia necessaria, come in passato, alcuna domanda”.

I destinatari di tale misura di sostegno sono i cittadini che si trovano in condizione di disagio economico perché o appartengono ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure appartengono ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.