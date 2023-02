Bonus edilizia, D'Anca: "Decisione scellerata del governo, rischiamo una bomba sociale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura sui bonus edilizi, compreso il Superbonus, messo in atto da questo governo, è una decisione scellerata che rischia di innescare una vera e propria bomba sociale". Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D'Anca, che aggiunge:"Avevamo assistito al rilancio di un settore che aveva messo in moto un circuito virtuoso per la creazione di posti di lavoro e per le imprese ma adesso il timore di un collasso di tutto il comparto edile è dietro l'angolo. Ci auguriamo un ravvedimento da parte del governo -conclude- o assisteremo ad uan crisi senza precedenti perché siamo d'accordo che occorre vigilare sulla trasparenza e sulla correttezza dei prezzi ma non è scegliendo la soluzione più estrema di tagliare la testa al toro, ovvero quella di annullare lo strumento dei bonus, che si risolve il problema".