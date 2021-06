Sospiro di sollievo per 143 mila lavoratori siciliani: l'Inps dà il via alle richieste di bonus per i braccianti

Ben 143 mila lavoratori siciliani possono tirare un sospiro di sollievo. Possono finalmente richiedere, sul sito dell'Inps, il bonus per i braccianti. Ad annunciare la notizia è Uila Sicilia che, con Fai e Flai, nei mesi scorsi ha organizzato sit in davanti a tutte le prefetture dell'Isola, per rivendicare “un atto di equità” protestando al grido di “Zero diritti, zero sostegni!”.

Il provvedimento, inserito dal Governo nel decreto Sostegni bis, ora è operativo. La norma prevede che al momento della richiesta l’interessato non sia contrattuato a tempo indeterminato né pensionato, non percepisca reddito di emergenza o di cittadinanza, non abbia ricevuto altri bonus Covid.

Le organizzazioni sindacali dei lavori agroalimentari di Uil, Cgil e Cisl, con in testa il leader nazionale Uila Stefano Mantegazza, avevano ottenuto dall’esecutivo il riconoscimento di 800 euro “una tantum” per gli operai agricoli che nel corso del 2020 hanno prestato almeno 50 giornate effettive.

"Il bonus braccianti - dichiara Nino Marino, segretario generale della Uila Sicilia - rappresenta una vittoria sindacale ma è necessario ricordare come la Uila con Fai e Flai sia ancora impegnata in trattative con il Governo per ottenere una cassa integrazione stabile in favore dei lavoratori del settore pesca, l’estensione della Naspi ai dipendenti delle cooperative e dei loro consorzi, l’introduzione della clausola di condizionalità sociale nella politica agricola comune (Pac) e la garanzia di tutele per i lavoratori agricoli nelle zone colpite da calamità naturali, oltre al rinnovo del contratto nazionale dei forestali”.