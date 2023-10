Famiglie numerose, il bonus per l'asilo nido sale a 3.600 euro: chi ne avrà diritto

Un bonus per l'asilo nido da 3.600 euro a partire dal secondo figlio. L'incentivo, inserito dal governo nazionale nella legge di bilancio approvata (che adesso toccherà al Parlamento approvare), punta a sostenere la natalità e le famiglie numerose. La misura ha una copertura di oltre 150 milioni di euro ma solo per il 2024. Salvo proroghe quindi, rimarrebbe in vigore solo per un anno. L'obiettivo della premier Meloni è la sostanziale gratuità dell’asilo nido dal secondo figlio in poi, purché nel nucleo familiare sia già presente un altro figlio sotto i sei anni.

Il finanziamento verrebbe erogato mensilmente come già avviene per gli attuali contributi. In base ai dati Inps, la spesa media annuale sostenuta per l’asilo nido dalle famiglie italiane è pari a 10 mensilità da 260 euro ciascuna. Una cifra che verrebbe integralmente coperta dai nuovi importi del bonus nido, previsti per il secondo figlio.

Attualmente il bonus asilo nido (per singolo figlio) si attesta a 2.500 euro annui per redditi compresi tra 25 mila e 40 mila euro di Isee e arriva a 3 mila euro l’anno sotto la soglia di 25 mila euro. Ammonta invece a 1.500 euro per le famiglie con un Isee superiore ai 40 mila euro annui. Cifre che rimarranno invariate nel caso del primo figlio.