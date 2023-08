Bonus affitti, disponibili 17 milioni: a chi spetta e come inviare le domande

Al via da parte della Regione l'erogazione di 17 milioni di euro per il bonus affitti in Sicilia. Fino alle 18 del 20 ottobre sarà possibile richiedere il contributo relativo al 2021 e destinato ai titolari di un contratto di locazione per abitazioni pubbliche, private o di edilizia popolare. Le istanze potranno essere presentate esclusivamente online, collegandosi alla piattaforma digitale della Regione Siciliana a questo link, attraverso Spid o carta d'identità elettronica.

Bonus affitti, quali sono i requisiti

Nel bando pubblicato sul sito della Regione sono indicati i requisiti necessari e la documentazione da presentare per accedere al contributo; occorre essere titolari per l'anno di riferimento, il 2021, di un contratto di locazione di unità immobiliari a uso abitativo di proprietà pubblica o privata e di alloggi di edilizia economica e popolari ancora in corso e debitamente registrato. Va inoltre presentata la certificazione Ise/Isee riferita ai redditi 2021, che attesti la fascia reddituale di appartenenza così da rientrare tra quelle ammesse. Sarà necessario essere residente nell’immobile per il quale si richiede il bonus. È fondamentale, inoltre, che i pagamenti del canone di affitto siano in regola. Ulteriori dettagli sono contenuti nel bando. Per assistenza e supporto tecnico per l'inserimento della richiesta sulla piattaforma informatica, si può contattare il numero telefonico 06 21129731, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18, festivi esclusi. In alternativa è possibile inviare una mail a fondolocazionehelp@regione.sicilia.it. È disponibile anche la sezione Faq per eventuali quesiti da sottoporre all'amministrazione regionale.

Come inviare le domande, l'assistenza del Sunia

Il Sunia, sindacato degli inquilini, mette a disposizione gli uffici di via Tenente Giovanni Ingrao, 2, per l’assistenza. "L’assessorato alle infrastrutture della Regione siciliana ha finalmente pubblicato il bando integrazione affitto, che rappresenta per centinaia di famiglie un importante sostegno economico, considerata la grave crisi economica che persiste nelle città siciliane – dichiara il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish -. Si tratta di 17 milioni di euro di fondi previsti dai precedenti governi nazionali e relativi all'anno 2021, poi cancellati dall'attuale governo Meloni. Il sindacato degli inquilini ha contestato al governo nazionale l'assenza di provvedimenti di sostegno alle famiglie in disagio economico e l'assenza di un piano nazionale che affronti il tema delle esigenze abitative in esponenziale aumento".

"Durante le annualità precedenti - aggiunge Zaher - il contributo affitti ha raggiunto, per alcune famiglie bisognose, un importo intorno a 3.000 euro. Quest’anno si parla di un contributo fino a 3.100 euro per le famiglie con redditi fino a 13.'000 euro e fino a 2.300 euro per quelle con redditi fino a 15.000 euro. il Sunia offre l'assistenza per la compilazione e l'invio delle istanze presso la nostra sede. L’invito è rivolto a tutti coloro che avevano un contratto di locazione nel corso dell'anno 2021 e soddisfano i criteri del bando".