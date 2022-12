"Bollo auto", ok all'emendamento per prorogare l'esenzione fino al 2023

“Nei giorni scorsi avevo lanciato pubblicamente un appello: estendere la proroga per l’esenzione del pagamento della tassa sul bollo auto per gli anni compresi tra il 2016 e il 2021, almeno fino al 28 febbraio 2023. Pertanto, accolgo con favore e orgoglio l'ok all’emendamento che il Governo regionale ha fatto proprio durante la discussione in Aula sulle variazioni di bilancio". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento Siciliano, Michele Mancuso.

"Spostando ulteriormente la scadenza, fissata dall’agevolazione ‘Straccia Bollo’ al 31 dicembre prossimo, si lancia un segnale chiaro ai contribuenti, in virtù del quale possono tirare una boccata d’ossigeno proprio a ridosso delle festività natalizie”, ha concluso Mancuso.