Bohai, Guacamholy e Another Burger: tre fast food e uno scontrino

A Palermo è arrivata FastFoody una nuova e innovativa piattaforma di consegna a domicilio e cibo da asporto.

Nata da un’idea degli imprenditori Manfredi Valenza e Michele Biondo, FastFoody è l'app che coniuga le tre cucine dei ristoranti nati come dark kitchen e inaugurati nel dicembre 2021: Another Burger, Bohai e Guacamholy, che offrono la possibilità di mixare le cucine dei tre ristoranti non solo tramite l'applicazione FastFoody ma anche all'interno dei locali.

Infatti, i nuovi ristoranti hanno mantenuto il core del precedente business, ampliando l'offerta alla consumazione al tavolo con la possibilità di mixare i piatti di tutte e tre le cucine in modo da venire incontro alle esigenze dei consumatori.

L’obiettivo è guidare i clienti in un vero e proprio viaggio intorno al mondo, attraverso piatti che evocano terre lontane a ogni morso.

Sì, perché Another Burger ti porterà direttamente tra le strade della Grande Mela, Bohai ti guiderà in un viaggio esplorativo dell’Oriente, mentre Guacamoly ti catapulterà direttamente in terra messicana, con i suoi colori e sapori spicy.

Cos’è e come nasce FastFoody

L'app FastFoody nasce per offrire ai consumatori la possibilità di gustare e mixare i piatti di tutte e tre le cucine dei ristoranti Another Burger, Bohai e Guacamholy accontentando così i gusti e le preferenze dei clienti con un solo ordine e, adesso, anche allo stesso tavolo perché da oggi è possibile consumare al tavolo i piatti che più preferisci mixando i sapori di tutte e tre le cucine: americana, messicana e orientale.

Altro punto di forza di FastFoody è che tutto viene preparato e servito nello stesso momento, e in caso di delivery vi sarà un unico rider e un unico costo di consegna.

Come usufruire del servizio

FastFoody è raggiungibile tramite il sito ufficiale fastfoody.it ma anche tramite app, disponibile sia per iOS sia per Android, comoda, funzionale e facile da utilizzare.

Per chi desidera vivere l’esperienza culinaria dal vivo può raggiungere i ristoranti in via Isidoro La Lumia 50-54 a Palermo.

Qui i locali balzano subito all’occhio perché si contraddistinguono per il loro stile urban-pop coloratissimo, e il design innovativo sia all’interno sia all’esterno.

I ristoranti sono aperti 7 giorni su 7, e consentono di consumare al tavolo oppure usufruire del servizio delivery o take-away, dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:30; mentre, il venerdì e il sabato fino alle 23:00.