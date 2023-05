Termini Imerese, via libera alla vendita dello stabilimento ex Blutec

L'annuncio è arrivato attraverso una nota diramata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy: è stata firmata l'autorizzazione alla cessione del ramo aziendale business unit Termini Imerese della Blutec in amministrazione straordinaria, "dando così di fatto il via al processo di vendita".

La firma è arrivata al ministero per le Imprese e il made in Italy. "Sappiamo cosa Termini Imerese rappresenti per la Sicilia e siamo determinati affinché possa iniziare una nuova fase di sviluppo che segni la nuova politica industriale del Paese", dichiara il ministro Adolfo Urso, spiegando che il procedimento fa seguito all'accordo di programma firmato lo scorso 4 aprile.

"Questo procedimento - sottolinea Urso - si inserisce tra le iniziative che il ministero sta mettendo in campo per la riconversione e il rilancio dell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese". I commissari straordinari ora potranno procedere alla pubblicazione del bando per ricevere le offerte da parte delle imprese interessate ad acquisire il ramo d'azienda