"Offerte non idonee", tutto da rifare per l’ex Blutec di Termini: bando riaperto fino al 28 febbraio

Tutto da rifare per l'ex Blutec di Termini Imerese. Le offerte presentate dalle tre aziende in lizza per rilevare l'intera o parziale area industriale sono state dichiarate non idonee. Lo hanno deciso i commissari straordinari che si stanno occupando della procedura di vendita dell'ex stabilimento Fiat. Come anticipato dal Sole24Ore , il bando per la cessione dell'area è stato riaperto fino alle 13 del prossimo 28 febbraio. È la seconda volta che accade nel giro di tre mesi.

"Egregi signori, considerato che nessuna delle offerte pervenute è risultata idonea, è imminente la pubblicazione, attraverso i medesimi canali già utilizzati, di un ulteriore bando di rimessione in termini che vi consentirà di integrare e/o modificare la vostra offerta, depositando gli atti in modalità cartacea entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 febbraio 2024", è scritto nell'informativa trasmessa per posta elettronica.

Come la volta precedente, la riapertura del bando consente la possibilità di nuovi investitori e, dunque, di ulteriori offerte per lo stabilimento di Termini Imerese. Un dato è certo: i tempi si allungano. Sono tre le proposte arrivate ai commissari e giudicate non idonee, almeno in questa fase. Si tratta del gruppo italo-australiano di Ross Pelligra, l'imprenditore presidente del Catania Calcio; del Consorzio Sud tra Smart City Group in partnership con l'azienda di diritto inglese Sciara Holding; e dell'azienda Artemar di Termini Imerese, quest'ultima interessata solo a una piccola porzione dell'area.