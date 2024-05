Ex Fiat e Blutec, Tar del Lazio incompetente: il ricorso contro Pelligra passa a Palermo

Il Tar del Lazio si è dichiarato incompetente sul ricorso contro l’assegnazione dell'ex Blutec di Termini Imerese a Pelligra Italia Srl e ha disposto il trasferimento del fascicolo ai giudici amministrativi di Palermo. A seguito della decisione, scatta la sospensione tecnica in attesa dell’udienza del Tar del capoluogo siciliano. A presentare il ricorso contro l'assegnazione a Pelligra Italia Srl dello stabilimento che fino al 2011 ha ospitato la Fiat è stato l’avvocato Anna Ferraris, incaricata dal gruppo Sciara holding Ltd e Smart City group, la cui offerta non era stata giudicata idonea dai commissari straordinari dell’ex Blutec.

A questo punto potrebbe slittare la data per l'aggiudicazione formale dello stabilimento alla Pelligra Italia che era stata programmata dai commissari ex Blutec proprio in attesa della nuova udienza. I ricorrenti avevano segnalato anomalie e irregolarità in alcuni aspetti della procedura del bando e nei punteggi attribuiti alle cinque proposte che erano arrivate.

Sindacati preoccupati

Preoccupazione per le sorti dei lavoratori ex Blutec e dell’indotto di Termini Imerese viene espressa in una nota dal segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino e da Roberto Mastrosimone, della Fiom nazionale. "I tempi rischiano di allungarsi ulteriormente", sostengono Mannino e Mastrosimone. "A novembre .- ricordano - scadranno l’amministrazione straordinaria e gli ammortizzatori sociali". Cgil e Fiom chiedono pertanto che “si provveda subito alla proroga sia dell’amministrazione straordinaria che della cassa integrazione con apposita legge, così come è stato fatto per l’Ilva di Taranto”.

Mannino e Mastrosimone esprimono inoltre tutte le loro perplessità su questo ulteriore scoglio sulla strada dell’assegnazione dell’area. “Il ricorso è legittimo - sostengono - ci sfugge tuttavia perché sia stato presentato nella sede sbagliata, non pare credibile che si tratti di un errore”. Cgil e Fiom rivelano che dal canto loro i ricorrenti non avrebbero rispettato le previsioni del bando. Cosa che aprirebbe la strada, sottolineano, a “seri dubbi sul reale interesse della cordata a fare ripartire l’impianto con un progetto industriale serio e con investimenti".

Tamajo: "Massima fiducia nei commissari e nel ministro Urso"

"Massima fiducia nei confronti del ministro Urso e dei commissari ex Blutec". Queste le parole dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. "Condivido la preoccupazione da parte dei lavoratori ex Fiat. So che a novembre scadrà l’amministrazione straordinaria e gli ammortizzatori sociali, ma il governo Schifani, il ministro Urso e i commissari, hanno lavorato e lavorano per la tutela degli operai di Termini Imerese, che per troppi anni sono stati in balia di incertezza e false soluzioni. Siamo consapevoli che la richiesta di sospensione delle procedure di assegnazione potrebbe rallentare l'intero processo, ma confidiamo in una rapida e giusta risoluzione della questione. Siamo al fianco dei lavoratori, che da anni attendono una soluzione stabile e definitiva per il loro futuro occupazionale. Continueremo a sostenere i loro diritti, affinché venga garantita loro la sicurezza e la dignità lavorativa che meritano".