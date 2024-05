Ex Blutec, ramo d'azienda ceduto al gruppo Pelligra: dovrà riassorbire 350 lavoratori ex Fiat

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato informato dai commissari straordinari di Blutec che, nella giornata di ieri, è stato sottoscritto il contratto di cessione del ramo d'azienda di Termini Imerese in favore di Pelligra Italia Holding. Il piano di Pelligra, che si è aggiudicato l'area di Termini Imerese con un'offerta di 8,5 milioni di euro, prevede anche l'assunzione di almeno 350 dipendenti ex Blutec che attualmente sono in cassa integrazione e investimenti per la riqualificazione dell'area. Sull'assegnazione al gruppo che fa capo al'imprenditore Ross Pelligra, patron della squadra di calcio del Catania, però pende un ricorso al Tar sul quale dovranno esprimersi i giudici amministrativi di Palermo.

"La cessione della proprietà - spiega una nota del Mimit - resta condizionata alla finalizzazione del pagamento dell'intera somma e alla autorizzazione delle organizzazioni sindacali e istituzioni locali, che avverrà nelle prossime settimane come da cronoprogramma concordato. L'assegnazione si inserisce in un più ampio progetto di rilancio del polo industriale di Termini Imerese che riguarda, oltre alla riqualificazione dell'area industriale, il potenziamento del porto e lo sviluppo di un interporto integrato all'area".

Il ministro Urso: "A Termini rinascerà l'industria italiana"

Nonostante il ricorso al Tar e le condizioni che dovranno essere rispettate dalla holding, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è certo che "a Termini Imerese, con il nuovo parco industriale che il gruppo Pelligra potrà realizzare in quello che era un grande e importante stabilimento della Fiat, nascerà un polo industriale che potrà utilizzare a pieno anche il porto commerciale di Termini Imerese e l'Interporto. In quella parte della Sicilia, attorno a Termini Imerese rinascerà l'industria italiana". Urso si dice convinto che "l'assegnazione e la firma di ieri dei commissari straordinari, a titolo ovviamente del governo, del contratto di cessione al gruppo Pelligra, porterà a compimento quell'obiettivo, anche assicurando i sindacati che il progetto che abbiamo condiviso andrà in porto nei tempi previsti".

Pelligra: "Passo in avanti per il futuro di Termini"

Un passaggio accolto con ovvia soddisfazione da Pelligra Italia. "La sottoscrizione del contratto di cessione del ramo d’azienda - si legge in una nota del gruppo - rappresenta un ulteriore passo avanti per il futuro di Termini Imerese. Rispettiamo gli impegni presi con le istituzioni centrali, locali e le organizzazioni sindacali per la realizzazione in Sicilia di un polo manifatturiero, logistico, industriale green e innovativo".

Le reazioni dei sindacati

L'aria di ottimismo che si respira in casa Mimit e nel gruppo Pelligra viene però smorzata dai sindacati. "Adesso che la cessione a Pelligra del ramo di azienda Blutec di Termini Imerese è realtà occorre subito procedere alla stipula dell’accordo sul riassorbimento di 350 lavoratori e contestualmente sul pensionamento di altri 180. Le due cose devono marciare insieme, chiediamo, pertanto, un incontro urgente col gruppo subentrante", dice Roberto Mastrosimone, della Fiom nazionale.

A chiedere invece "una immediata convocazione del tavolo presso il ministero delle Imprese e del made in Italy per conoscere i dettagli industriali e le implicazioni occupazionali della cessione" sono Gianluca Ficco, segretario nazionale della Uilm, e Vincenzo Comella, leader della Uilm di Palermo. "Secondo quanto emerso nell`ultimo incontro tenutosi al Mimit - dicono - sarebbero riassorbiti 350 lavoratori, ma forse solo per un periodo limitato di tempo. Inoltre, restano circa 180 lavoratori di Blutec per cui non abbiamo ancora chiaro quale forma di tutela abbiano predisposto il Mimit e la Regione".

Per Antonio Nobile segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani "è fondamentale non perdere tempo facendo quindi tutti i passaggi necessari per la cessione. D’altro canto, oltre al passaggio dei 350 lavoratori verso l’assegnatario del bando, serve chiarire modalità e tempi per dare copertura ai restanti lavoratori che non transiteranno. Per tutti i lavoratori il 4 novembre, e quindi la fine dell’amministrazione straordinaria, è vicina. Auspichiamo che tutti i passaggi vengano espletati in maniera celere".

Intanto, dopo che il Tar del Lazio si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sul ricorso presentato da Sciara holding e Smart city group, il fascicolo è stato trasmesso per competenza a Palermo. Nobile, insieme al segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, concludee: "Siamo fiduciosi che il Tribunale amministrativo siciliano dia risposte certe in tempi brevi al fine di scongiurare ricadute pesanti sui lavoratori e le loro famiglie che attendono risposte ormai da troppi anni".