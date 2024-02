Blockchain per la gestione dell’energia, webinar gratuito della Camera di Commercio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La blockchain per la gestione dell’energia: le comunità energetiche, il demand-response, il vehicle-to-grid, l’idrogeno” è il titolo del webinar online gratuito, promosso dal “Punto Impresa Digitale” della Camera di Commercio di Palermo Enna, in collaborazione con l’Università di Palermo e con il Dih I-Nest, che si svolgerà martedì prossimo 27 febbraio, alle 10.

Durante il webinar verranno illustrati l’utilizzo della blockchain nel settore delle energie rinnovabili e i benefici riscontrabili in termini di efficienza nel monitoraggio e nella distribuzione dell’energia. In particolare, si discuterà dell’argomento dei veicoli elettrici, offrendo una prospettiva che va oltre il classico utilizzo finalizzato alla mobilità elettrica, per poter sostenere l’intera rete di distribuzione.

“Lo sviluppo digitale delle imprese è una delle finalità che la Camera di Commercio di Palermo Enna tramite il ‘Punto Impresa Digitale’ si propone di raggiungere. La digitalizzazione aziendale ha inizio con lo sviluppo delle competenze necessarie a comprendere ed utilizzare le nuove tecnologie, che sono fondamentali per rendere le imprese più efficienti e più competitive”, afferma Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna.

“Il webinar, organizzato in collaborazione con I-Nest - sottolinea il segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna Guido Barcellona - ha l’obiettivo di avvicinare le imprese all’utilizzo della nuova tecnologia della blockchain, nello specifico nella gestione delle energie rinnovabili, facendone scoprire le sue ampie potenzialità, soprattutto come strumento che permetta di innovare i modelli di business”.

Oltre al presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna Alessandro Albanese ed al segretario generale Guido Barcellona, interverrà come relatore del webinar il professore Pierluigi Gallo della facoltà di ingegneria dell’Università di Palermo, partner I-Nest. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link https://shorturl.at/byAD6 .

Soltanto chi si registra avrà la possibilità di ricevere il giorno dell’incontro il link del webinar mediante piattaforma Zoom. Per avere maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it oppure visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen o il profilo linkedin https://www.linkedin.com/company/pidpaen/