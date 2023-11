Corsa agli sconti con il Black Friday: ecco i negozi dove fare affari a Palermo

Il conto alla rovescia per il venerdì (nero) più atteso dell'anno è già iniziato. E i negozi palermitani sono pronti: sta per tornare il Black Friday, un'occasione per fare shopping sfrenato a prezzi scontati. L'appuntamento, che quest'anno cade il 24 novembre, anticipa i saldi invernali e si consacra come una delle giornate più attese dai consumatori.

Molti commercianti palermitani hanno deciso di estendere il periodo dei saldi all'intera settimana, anche se tradizione vuole che la maratona dedicata agli acquisti duri 24 ore, dalla mezzanotte del venerdì fino alle 23.59 del giorno stesso. Negozi di abbigliamento e accessori, ma anche gioiellerie, store di elettronica, concessionarie, videogiochi e telefonia (centri estetici, parruccherie, farmacie e altre insegne) della città hanno così già dato il via alla corsa agli sconti, proponendo offerte, promozioni e sconti speciali anche oltre la giornata del 24 novembre, con occasioni imperdibili per tutta la settimana (o il weekend).

Qualcuno tra i clienti, però, continua a preferire lo shopping online fatto attraverso le piattaforme di colossi mondiali del web, come Amazon e eBay che offrono la possibilità di acquistare tutto ciò che è presente tra gli scaffali virtuali. Lunedì 27 novembre, tra le altre cose, gli sconti continuano per tutto il comparto elettronica e digitale con il Cyber Monday.

L'elenco dei negozi che hanno aderito al Black Friday a Palermo

In aggiornamento e in ordine alfabetico. Se vuoi segnalare la tua attività scrivi una mail a: redazione@palermotoday.it