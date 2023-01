Dove fare benzina e diesel costa di più: il record di Ustica

La benzina è stato l'argomento principale del Consiglio dei ministri di ieri, che ha messo a punto un decreto legge ad hoc a favore della trasparenza nel mercato dei carburanti. Il monitoraggio dei prezzi non sarà più settimanale ma giornaliero, quindi viene introdotto l'obbligo di esporre il prezzo alla pompa, con sanzioni che potrebbero essere comminate dal prefetto. I fornitori in autostrada, poi, dovranno rispettare un tetto di prezzo, che sarà fissato da un'altra norma. Ne abbiamo parlato qui.

Ma dove costa di più fare rifornimento? In base ai dati sui carburanti comunicati dai gestori martedì 10 gennaio sulla rete autostradale italiana, il Codacons ha tracciato una mappa, regione per regione, dei prezzi più alti al "servito". L'associazione ha estrapolato costi superiori rispetto a quelli comunicati al ministero. La più cara è l'Emilia Romagna. Sull'autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Castel San Pietro Terme (Bologna), la benzina costa 2,444 euro al litro al servito e il gasolio 2,531 euro al litro al servito. In Lombardia sull'autostrada A21 Piacenza-Brescia, a Cremona la benzina è a 2,449 euro al litro e il gasolio a 2,499 euro al litro. Prezzi simili in Puglia a Taranto, dove la benzina costa 2,399 euro al litro e il gasolio 2,499 euro al litro, e in Sicilia a Ustica (Palermo), dove la benzina è a 2,497 euro e il gasolio a 2,497 euro, mentre sulla strada statale Lentini (Siracusa), la benzina è a 2,354 euro e il gasolio 2,441 euro.

In Liguria sull'autostrada A12 Genova-Sestri (Genova) la benzina costa 2,387 euro al litro e il gasolio 2,474 euro al litro. Stessi costi nelle Marche sull'autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, a Mondolfo (Pesaro e Urbino). Nel Lazio, sull'A1 Milano-Napoli, Castrocielo (Frosinone): benzina 2,367 euro al litro, gasolio 2,454 euro al litro. In Campania ad Ariano Irpino (Avellino): benzina 2,372 euro al litro, gasolio 2,402 euro al litro. In Piemonte sull'autostrada A7 Serravalle-Genova, Arquata Scrivia (Alessandria), A26 Voltri-Gravellona, Raccordo con A7 Novi Ligure (Alessandria), benzina 2,366 euro, gasolio 2,453 euro.

In Abruzzo, sull'autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Morro d'Oro (Teramo), la benzina costa 2,344 euro al litro e il gasolio 2,431 euro al litro. Stessi prezzi anche in Calabria sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. In Toscana a Camaiore (Lucca): benzina 2,334 euro al litro, gasolio 2,421 euro al litro. In Friuli Venezia Giulia a Pordenone: benzina 2,300 euro al litro, gasolio 2.387 euro al litro. In Umbria sulla statale E/45 Deruta (Perugia): benzina 2,294 euro al litro, gasolio 2,381 euro al litro. Stessi prezzi anche in Veneto sulla statale Mira (Venezia) e in Molise a Larino (Campobasso). In Trentino Alto Adige sull'A22 Brennero-Modena, Lavis (Trento): benzina 2,298 euro al litro, gasolio 2,299 euro al litro. In Valle d'Aosta sull’A5 Aosta-Quincinetto, Chatillon (Aosta): benzina 2,214 euro al litro, gasolio 2,284 euro al litro. In Sardegna a Poltu Quatu-Arzachena (Olbia-Tempio): benzina 2,199 euro al litro, gasolio 2,299 euro al litro. La più "economica" è in Basilicata a Lauria (Potenza): benzina 2,139 al litro, gasolio 2,189 euro al litro.

Di seguito, la mappa dei prezzi più alti dei carburanti regione per regione, in ordine alfabetico.

ABRUZZO - Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Morro d'oro (TE), benzina 2,344 euro gasolio 2,431 euro

BASILICATA - Lauria (PZ), benzina 2,139, gasolio 2,189 euro

CALABRIA - Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, benzina 2,344, gasolio 2,431 euro

CAMPANIA - Ariano Irpino (AV), benzina 2,372, gasolio 2,402

EMILIA ROMAGNA - Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Castel San Pietro Terme (BO), benzina 2,444, gasolio 2,531 euro

FRIULI VENEZIA GIULIA - Pordenone, benzina 2,300 euro, gasolio 2.387 euro

LAZIO - A1 Milano-Napoli, Castrocielo (FR), benzina 2,367 euro gasolio 2,454 euro

LIGURIA - Autostrada A12 Genova-Sestri (GE), benzina 2,387 euro, gasolio 2,474 euro

LOMBARDIA - Autostrada A21 Piacenza-Brescia, Cremona (CR), benzina 2,449 euro, gasolio 2,499 euro

MARCHE - Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Mondolfo (PU) benzina 2,387 euro, gasolio 2,474 euro

MOLISE - Larino (CB), benzina 2,294, gasolio 2,381

PIEMONTE - Autostrada A7 Serravalle-Genova, Arquata Scrivia (AL), A26 Voltri-Gravellona, Raccordo con A7 Novi Ligure (AL), benzina 2,366 euro, gasolio 2,453 euro

PUGLIA - Taranto, benzina 2,399, gasolio 2,499

SARDEGNA - Poltu Quatu-Arzachena (OT), benzina 2,199 euro, gasolio 2,299 euro

SICILIA - Ustica (PA), benzina 2,497 euro, gasolio 2,497 euro e Strada Statale Lentini (SR), benzina 2,354 euro, gasolio 2,441 euro

TOSCANA - CAMAIORE (LU), benzina 2,334 euro, gasolio 2,421

TRENTINO ALTO ADIGE - A22 Brennero-modena, Lavis (TN), benzina 2,298 euro, gasolio 2,299 euro

UMBRIA - Statale E/45 Deruta (PG), benzina 2,294 euro, gasolio 2,381 euro

VALLE D'AOSTA - A5 Aosta-Quincinetto, Chatillon (AO), benzina 2,214 euro, gasolio 2,284 euro

VENETO - Statale Mira (VE), benzina 2,294 euro, gasolio 2,381

fonte Today.it