La Regione assegna 38 milioni di euro agli artigiani: "Una misura attesa da oltre dieci anni"

La Regione assegna 38 milioni di euro agli artigiani per la concessione del credito. Il bando è stato pubblicato da poche ore e le imprese possono adesso accelerare per richiedere i fondi che saranno gestiti dalla Crias.

Dalle ore 11 del 31 luglio 2023, accedendo al sito della Crias si potrà procedere all’invio della istanza attraverso le credenziali SPID. Qui il link al bando e alla piattaforma.

Nel dettaglio, le agevolazioni, che saranno erogate nei limiti del "de minimis", consistono in un abbattimento degli interessi sui finanziamenti bancari o contratti di leasing finanziario fino all’80% del tasso di riferimento, cui si aggiunge un contributo in conto capitale pari al 20% degli investimenti sostenuti. L’aiuto è concesso con procedura valutativa a sportello.

L'ente gestore del fondo è la Crias, la Cassa regionale per il credito artigiano.

Possono richiederlo le imprese artigiane che hanno già ottenuto un finanziamento finalizzato all’acquisto di attrezzature e arredi, all’acquisto e alla ristrutturazione di immobili aziendali, all'acquisto di un terreno, all’acquisto di scorte e materie prime e prodotti finiti, all'acquisto di software, brevetti e siti web, ad operazioni di locazione finanziaria e leasing. I soldi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi.

"Con questa iniziativa - dice l'assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo - il governo Schifani va incontro al fabbisogno reale delle imprese artigiane siciliane messe a dura prova dalla crisi pandemica, dal recente incremento dei costi delle materie prime e dell'energia e dall'annoso problema delle difficoltà di accesso al credito attraverso i canali tradizionali. Si tratta di agevolazioni - sottolinea l'esponente della giunta regionale - pensate per quegli artigiani che intendono effettuare investimenti di crescita, perché soltanto investendo una impresa può generare occupazione e reddito e sostenere le sfide del mercato".

E arriva subito l’apprezzamento delle associazioni degli artigiani che per ben dodici anni hanno sollecitato i vari governi regionali che si sono succeduti, richiedendo lo sblocco di questa misura. "Abbiamo aspettato un’enormità di tempo affinché la Regione riuscisse a mettere a disposizione di artigiani questi fondi che lo Stato assegna ogni anno - dicono le associazioni regionali degli artigiani, Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai - e che negli ultimi 12 anni sono sempre andati perduti. Va quindi il nostro plauso all’assessore Tamajo per essersi intestato sin da subito questa battaglia, impegnandosi a lavorare in questa direzione”.