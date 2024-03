Bando "Fare Impresa", oltre 2 mila le aziende registrate: da martedì sei giorni di tempo per le domande

"Sono oltre duemila le aziende registrate alla piattaforma Irfis per partecipare al bando 'Fare impresa in Sicilia'. Una risposta che mi lascia molto soddisfatto". Queste le parole dell'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, in vista dell'apertura dei termini, martedì 12 marzo, per il perfezionamento delle domande di contributo a fondo perduto per la creazione e lo sviluppo d'impresa giovanile e femminile, già in lavorazione dallo scorso 16 gennaio.

"Dal giorno del mio insediamento in questo assessorato sono stato contrario a qualsiasi click day. Il mio lavoro - continua l'assessore alle Attività produttive del governo Schifani - continuerà seguendo questa linea. Per le domande ci sarà una finestra di sei giorni durante i quali sarà possibile depositare tutto quanto richiesto. Rispetto alla grande quantità di progetti ricevuti dispiace poterne finanziarie un numero limitato, a seguito dell'attività di valutazione, tenuto conto dei fondi a nostra disposizione. Ma sono già a lavoro per trovare ulteriori risorse".

La domanda per l’accesso alla agevolazione potrà essere compilata sino alle 17 di lunedì 11 marzo. Dal giorno dopo, dal 12 marzo a partire dalle 10 e fino alle 17 del 19 marzo sarà possibile accedere alla piattaforma informatica (https://invio-incentivisicilia.irfis.it) per l’invio dell'istanza già predisposta con i documenti necessari.