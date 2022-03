Bagheria, il Comune cerca 6 istruttori tecnici: pubblicato il bando di concorso

Il Comune di Bagheria cerca sei 6 istruttori tecnici a tempo indeterminato. Per trovarli, sul sito dell'ente, all'interno dell'albo pretorio, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami. Il trattamento economico attribuito ai profili selezionati sarà quello corrispondente alla categoria giuridica C, posizione C1, secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, Funzioni locali.

Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, avvenuta lo scorso 11 marzo. Possono essere inviate via Pec, all'indirizzo protocollo@comunebagheria.telecompost.it o per raccomandata, con avviso di ricevimento, all’indirizzo dell'ente selezionatore, corso Umberto I, 165 – 90011 – Bagheria (PA). Per partecipare è necessario avere il diploma di geometra o un titolo equipollente per legge.

Scarica il bando completo

Qualora il numero delle domande presentate dovesse essere superiore a 40 volte il numero dei posti messi a concorso, sarà effettuata una prova preselettiva consistente in un test a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame. Le prove d’esame, invece, consisteranno in uno scritto e in un orale. I candidati non potranno sostenere le prove se non saranno muniti di un valido documento d’identità all’inizio di ciascuna prova. I concorrenti che non si presenteranno anche ad una sola delle prove previste saranno ritenuti rinunciatari ed esclusi dalla selezione. Per la valutazione di ciascuna delle due prove la commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 30 punti. saranno ammissio al colloquio solo coloro che avranno ottenuto nello scritto una votazione di almeno 21 punti.