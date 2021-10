Banche, sempre meno sportelli in Sicilia: è allarme per i piccoli comuni

Sempre meno banche in Sicilia, con conseguenti difficoltà per gli utenti dell'Isola. E, conseguentemente, si registra una riduzione dei dipendenti "ben oltre i livelli medi del Paese e solo in parte giustificata dell'evoluzione tecnologica e digitale". È quanto emerge dal rapporto sul credito, presentato oggi dal vice presidente della Regione siciliana e assessore all'Economia, Gaetano Armao. A dicembre 2020 l'insieme delle banche aventi sede legale nell'Isola è risultato pari a 18 (15 banche di credito cooperativo, una società per azioni e 2 banche popolari), per 283 sportelli complessivi. Le altre banche presenti nella regione, ma aventi sede legale fuori dal suo territorio, hanno operato nel complesso, con 896 sportelli. A dicembre 2020 quindi in ambito regionale erano presenti 1.179 sportelli bancari.

"Se si effettua un calcolo cumulato della riduzione degli sportelli dal 2008 - ha spiegato Armao -, si registra un abbassamento del 35,4 per cento, con riduzione di ben 644 sportelli, tendenza questa che, pur in linea con quella del Sud, è sensibilmente maggiore rispetto al Centro-Nord e richiama un'analoga tendenza generale alla desertificazione del Mezzogiorno da oltre un decennio evidenziata dall'assessorato all'Economia".

Sul tema è intervenuto anche il coordinatore della Fabi in Sicilia, Carmelo Raffa: "Non è lecito lasciare i piccoli Comuni senza banca, perché rappresenta un servizio pubblico essenziale. Le banche non fanno assunzioni in Sicilia, a cominciare dal gruppo Unicredit che ha assorbito Banco di Sicilia, Banca di Roma, Sicilcassa e Credito Italiano. Unicredit ha dimezzato il personale nell'isola (circa 3000 tra esodi e pensionamenti) effettuando in un decennio solo venti assunzioni".

"È auspicabile - ha concluso Armao - che si pongano le condizioni per sfruttare al meglio le risorse che arriveranno con il Pnrr, non soltanto a livello regionale, attraverso politiche di riorganizzazione del tessuto produttivo, ma è necessario che si crei velocemente un 'Sistema Sud' in cui le istituzioni che si occupano della crescita a livello nazionale, in primis le associazioni di categoria ed enti come Invitalia, collaborino strettamente con le regioni".