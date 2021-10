Banca Widiba sostiene l’educazione finanziaria in Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Banca Widiba conferma anche quest’anno la partecipazione all’#OttobreEdufin, il mese dell’educazione finanziaria, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività dell’educazione finanziaria. Sette gli appuntamenti che si svolgeranno in Sicilia nel corso del mese, dedicati a una corretta pianificazione patrimoniale-finanziaria-familiare, previdenza e psicologia comportamentale applicata alla gestione delle risorse finanziarie. Gli eventi si terranno in presenza, ma sarà possibile seguirli anche tramite diretta Facebook.

"Siamo orgogliosi di partecipare al Mese dell’educazione finanziaria mettendo a disposizione la competenza della nostra rete di Consulenti finanziari, con l’obiettivo di diffondere la cultura finanziaria su tutto il territorio e promuovere conoscenze ed abitudini utili alla crescita di una comunità consapevole, inclusiva e capace di cogliere occasioni di rinnovamento”, commenta Nicola Viscanti, Head of Advisors di Banca Widiba. “Grazie anche a partner di valore come FEduF - prosegue - "abbiamo ulteriormente incrementato le iniziative non solo nell’ambito dell’#OttobreEdufin ma anche nel corso di tutto l’anno”.

CALENDARIO

Prenditi cura del tuo futuro: la gestione delle emozioni nella tutela del patrimonio Come la psicologia comportamentale condiziona le nostre scelte nella vita quotidiana e nella gestione delle risorse finanziarie 12 ottobre ore 18:30-19:30 Palermo - con Maurizio Nicosia 22 ottobre ore 18:30-19:30 Cefalù (PA) - con Salvatore Spinosa Pianificazione delle risorse e strumenti finanziari per raggiungere gli obiettivi di vita Conoscere i vari strumenti finanziari e associarli alle finalità e agli obiettivi di vita per effettuare una corretta pianificazione patrimoniale-finanziaria-familiare 19 ottobre ore 18:30-19:30 Palermo - con Maurizio Nicosia 20 ottobre ore 18:30-19:30 Giarre (CT) - con Giuseppe Ruello 21 ottobre ore 18:30-19:30 Augusta (SR) - con Francesco Paci 29 ottobre ore 18:30-19:30 Cefalù (PA) - con Salvatore Spinosa Prenditi cura del tuo tenore di vita futuro: l’importanza di conoscere il gap previdenziale Cosa è cambiato nella previdenza nel nostro Paese, a che cosa vanno incontro le nuove generazioni e come strutturare una corretta pianificazione per coprire il gap previdenziale? 26 ottobre ore 18:30-19:30 Palermo - con Maurizio Nicosia