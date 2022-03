Nasce la Banca del credito cooperativo delle Madonie: via libera alla fusione

Il consiglio di amministrazione di Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, ha informato i cda della Banca di Credito Cooperativo del Mutuo Soccorso di Gangi e della Bcc San Giuseppe delle Madonie di aver ricevuto l’autorizzazione della Banca Centrale Europea sul percorso aggregativo tra le due banche.

La nuova realtà, che si chiamerà Banca di Credito Cooperativo delle Madonie e che nascerà formalmente dopo la ratifica da parte delle Assemblee straordinarie dei soci, previste entro aprile 2022, sarà operativa con 16 sportelli nell’intera area delle Madonie, in provincia di Palermo. La Bcc delle Madonie conterà poi oltre 2.400 soci, più di 16.400 clienti e oltre mezzo miliardo di euro di attivi. La raccolta diretta sarà di quasi 350 milioni di euro, un patrimonio prossimo ai 50 milioni di euro e un importante profilo di solidità patrimoniale, con il Cet1 al 23,89%.

L’aggregazione, che ha coinvolto due Bcc espressione di una storica tradizione mutualistica sul territorio, consentirà così lo sviluppo di un modello ancora più efficace a beneficio della clientela, anche grazie alle sinergie con le strutture centrali del Gruppo Bcc Iccrea, mantenendo contestualmente le caratteristiche che contraddistinguono il Credito Cooperativo verso le proprie comunità di riferimento.

"Questa fusione – commenta il presidente della Bcc San Giuseppe delle Madonie, Leonardo Gennaro – ci consentirà di realizzare una banca solida, efficiente, ben strutturata e competitiva, saprà essere ancora più vicina alle esigenze dei propri soci e clienti, sia perché adeguatamente dimensionata, sia perché, grazie al processo di fusione, si potranno valorizzare ancora più nettamente le competenze dei propri dipendenti. I territori saranno presidiati e rappresentati attraverso lo spirito mutualistico che ci contraddistingue da sempre”.

Antonio Farinella Presidente della Bcc di Gangi aggiunge: “benvenuta la notizia dell'autorizzazione da parte della Bce, ritengo che la fusione è l'evoluzione naturale della storia delle due banche, in quanto vanno ad integrarsi due realtà simili se non uguali per cultura, storia e per tipologia di popolazione. Il compito è sfidante e noi metteremo in campo tutte le nostre risorse per raggiungere l’obiettivo”.

Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea Banca, ha concluso: “Accogliamo con soddisfazione il via libera della Bce per questo importante progetto, con cui si consegna al territorio delle Madonie un nuovo punto di riferimento bancario cooperativo e con accanto le risorse che il Gruppo Bcc Iccrea mette a disposizione per assicurare risposte puntuali alle esigenze, tradizionali ed evolute, che famiglie e Pmi possono esprimere”.