Banca d’Italia, Musumeci riceve il direttore della sede di Palermo

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha ricevuto in visita di cortesia a Palazzo d'Orleans il direttore della Banca d’Italia di Palermo, Emanuele Alagna. Trapanese di nascita, Alagna è stato fino a poco tempo fa capo della sede di Venezia, dopo essere stato vice responsabile di quella romana.

Nel corso del cordiale colloquio, durato circa un’ora, "il governatore e il direttore - si legge in una nota - hanno discusso della ripresa economica nell’Isola dopo lo stop forzato a causa della pandemia e delle eventuali ripercussioni a seguito del conflitto in Ucraina". Musumeci, nell’augurargli buon lavoro, "ha assicurato la più ampia collaborazione del governo regionale in tutte quelle iniziative che possano servire per il rilancio dell’economia in Sicilia".