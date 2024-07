Balestrate, la coop di comunità apre uno sportello turistico per assistenza negli affitti brevi

Apre a Balestrate uno sportello di consulenza turistica. Il servizio è offerto dalla cooperativa di comunità Terre delle Balestrate ed è rivolto ai cittadini di tutti i Comuni del Golfo di Castellammare interessati agli affitti brevi. Il progetto è realizzato in sinergia con un socio, Pasquale Lotti, di professione property manager, figura che negli ultimi anni si è diffusa su tutto il territorio nazionale perchè dedicata all’assistenza e alla gestione delle strutture turistiche nell’ambito degli affitti brevi.

“L’idea – spiega il presidente della cooperativa, Riccardo Vescovo – nasce dalla considerazione che solo attraverso il rispetto delle regole il settore del turismo può garantire uno sviluppo economico diffuso e reale. Purtroppo i dati ci dicono che rispetto a varie realtà del comprensorio, il nostro territorio registra numeri bassi per quanto riguarda gli incassi della tassa di soggiorno e dei codici registrati che autorizzano a svolgere l’attività in maniera regolamentare. Abbiamo però contezza che spesso anche chi vuole mettersi in regola non riesce facilmente a ricevere supporto e a districarsi tra leggi e burocrazia. Per questo motivo attraverso questo servizio contribuiamo a combattere la concorrenza sleale e a innalzare la qualità dell’offerta ricettiva, sostenendo il territorio e l’ente comunale che potrà trarre benefici a livello economico e dunque portando un servizio utile a tutta la comunità”.

Il servizio si svolgerà tramite appuntamento o in videocall e la prima consulenza è gratuita. Pasquale Lotti, che si occuperà di fornire alla cooperativa la consulenza rivolta ai fruitori, spiega che “la normativa che regola la locazione turistica, per ciò che riguarda gli affitti brevi, è in costante aggiornamento e sempre più rigorosa, sia per adeguarsi alle normative europee sia per regolamentare un settore in ascesa e sempre più proficuo. Ogni giorno che passa diventa fondamentale rispettare gli adempimenti richiesti dallo Stato. Spesso però chi svolge altri mestieri non sa da dove cominciare e qui interveniamo noi. Inoltre forniremo importanti servizi di assistenza nella gestione delle strutture che potrà essere parziale o addirittura totale, consentendo al proprietario di non fare nulla ricevendo semplicemente sul proprio conto gli importi incassati”. Per info e prenotazioni: +39 340 866 6600