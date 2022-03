Bagheria, Giuseppe Marchesini è il nuovo responsabile della Camera del Lavoro

Cambio alla guida della Camera del Lavoro di Bagheria. Il nuovo responsabile è Giuseppe Marchesini, 55 anni, bagherese, dipendente della Palermo Retail srl, nella quale ricopre anche il ruolo di Rsa della Cgil. Prende il posto di Adele Cinà, in carica dal 2016. Marchesini, con una lunga esperienza sindacale nel settore del terziario e del commercio, ha accettato nei giorni scorsi l'incarico, su proposta del segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, con la condivisione del coordinamento della Camera del lavoro di Bagheria.

“Consapevole del ruolo e dell'importanza che svolge il sindacato come presidio dei diritti sindacali, soprattutto in questi anni in cui l'emergenza pandemica ha pesato sul lavoro in maniera drammatica – ha detto Marchesini nel suo discorso di insediamento - è mia intenzione mettere al centro del mandato non soltanto lo specifico della tutela dei diritti dei lavoratori ma scommettere sul tentativo di ridare centralità culturale e politica alla Camera del lavoro nel contesto della vita cittadina. E questo nella convinzione che tutto ciò sarà reso possibile al meglio con un lavoro di gruppo forte nelle pratiche condivise e nelle finalità da perseguire”.