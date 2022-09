Azienda mondiale presenta un'opportunità di business online a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Lions Builders, community dell'azienda "BE." sarà a Palermo per una presentazione pubblica dedicata all’educazione finanziaria, nota azienda mondiale, la quale ha l'obiettivo di insegnare come come investire online senza incappare in truffe e/o progetti scam, incentrandosi sul trading online, investimenti in Crypto e tanto altro. La presentazione sarà condotta dal Leader dei Lions Builders, Simone Capretti, un giovane venticinquenne, da tempo in azienda che ha ottenuto grandissimi risultati, a spalleggiarlo ci saranno i due fratelli partinicesi, Pietro e Giuseppe Lunetto, giovani del territorio che hanno iniziato il percorso un anno fa e che anche loro stanno ottenendo ottimi risultati.

“Speriamo di essere di aiuto a tanti ragazzi e non solo, che oggi più che mai non riescono a trovare un lavoro o si devono accontentare di ciò che gli viene offerto”. Appuntamento a Venerdì 09 Settembre alle 20:30 nei locali del bar "New Paradise” in piazza Campolo 7 a Palermo, dove degli esperti in materia illustreranno le opportunità che offre il web sul piano lavorativo insegnando ad avere un’indipendenza finanziaria, grazie ad una attenta formazione, per persone che partono da zero e non solo. "Con l'avvento del Covid abbiamo imparato a lavorare in Smart Working, il lavoro on line è sempre più in crescita, lavorare poche ore al giorno ma guadagnare allo stesso modo o molto di più rispetto al classico lavoro, crediamo sia il sogno di tutti. Be. riesce a dare le basi e le competenze tali per permettere di crearti una posizione, un vero futuro, ma soprattutto una indipendenza finanziaria”. La partecipazione all’evento è gratuita.