Aumento degli infortuni sul lavoro nei primi quattro mesi del 2024: il report di Inail

Un aumento degli infortuni sul lavoro nei primi quattro mesi del 2024 del 4,2 per cento. E’ quello che si registra nei dati dell’Inail che sono stati presentati questa mattina a Palermo nel corso del tour regionale sulla sicurezza negli spazi confinati in Sicilia, grazie al quale sono stati formati oltre 200 operatori, che ha fatto tappa nel Cantiere Manelli Impresa, in piazza Principe di Camporeale.

In particolare al 30 aprile 2024 è stato registrato un modesto aumento del fenomeno infortunistico nell’Isola (+ 4,2%, da 8.227 a 8.572), aumento leggermente superiore a quello nazionale, pari al 3,6% (da 187.324 ad aprile 2023 fino a 193.979 ad aprile di quest’anno). L’incremento è comune a tutti e tre i settori; in particolare, nel settore industria e servizi si registra un aumento del 4%, in agricoltura dell'8% e nel settore per conto dello Stato un aumento del 3,6%.

L’andamento degli infortuni in itinere, (cioè quelli avvenuti nel tragitto casa-lavoro-casa) si caratterizza per un aumento del 22,6%, da 1.123 ad aprile del 2023 a 1.377 eventi denunciati ad aprile 2024, superiore all’incremento nazionale, pari al 9,4%. Le tre province che a gennaio 2024 hanno segnato il maggior andamento infortunistico sono: Catania, con 2.361 denunce (il 27,5% del totale regionale), Palermo con 1.955 denunce (22,8% del totale regionale) e Messina con 970 denunce (11,3% del totale regionale).

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto in Sicilia ad aprile sono state 13, dato in leggero calo rispetto a quello di aprile 2023 (pari a 14, 12 nel settore Industria e servizi e uno in agricoltura). A livello nazionale le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state 268 a fronte di 264 di aprile 2023 (+1,5%). Nel triennio 2020-2022 gli infortuni sul lavoro, statisticamente consolidati, avvenuti in Sicilia all’interno di dispositivi di stoccaggio, imballaggio, silos, serbatoi, cisterne e vasche sono stati 45.

I dati che sono stati snocciolati nel corso del tour regionale promosso da Inail e Panormedil che ha fatto tappa a Palermo e che ha utilizzato il simulatore per ambienti confinati per realizzare percorsi formativi e di addestramento gratuiti per i lavoratori che operano in ambienti confinati attraverso una riproduzione delle possibili situazioni di rischio tipiche di questi contesti lavorativi, testando metodologie di lavoro e procedure di sicurezza e di emergenza per il recupero degli operatori infortunati o colti da malore.

“Da sempre ribadiamo - spiegano il presidente e il vice presidente del Panormedil Cpt, Scancarello e De Vardo - quanto sia fondamentale la formazione per salvaguardare l’incolumità dei lavoratori e la cronaca degli ultimi mesi, con la morte degli operai a Casteldaccia, ci conferma che purtroppo i dispositivi di protezione non vengono utilizzati, che spesso non si applicando le procedure adeguate di sicurezza e non ci sia purtroppo ancora una conoscenza consapevole tra gli operai dei rischi e dei pericoli che si incorrono compiendo tali attività. Investire in campagne di sensibilizzazione al lavoro sicuro come quelle che abbiamo promosso e che continueremo a organizzare per infondere la cultura della sicurezza tra i lavoratori e imprese per incentivarli nell’ utilizzo dei dispositivi di protezione e nell’acquisto di attrezzature in grado di ridurre i rischi e migliorare le condizioni di lavoro resta uno degli obiettivi di Panormedil Cpt per ridurre gli infortuni e le morti sui luoghi di lavoro”.

“E’ motivo di grande orgoglio - ha detto David Saia, responsabile Mannelli Impresa - poter ospitare all’interno delle nostre aree di cantiere il simulatore ideato dall’Inail per lo svolgimento di attività in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento”. Il simulatore di ambienti confinati, brevettato da Inail in Italia, Stati Uniti di America, Canada, Cina e Russia è dotato di una strumentazione altamente tecnologica che permette di procurare alterazioni delle capacità cognitive e sensoriali degli utilizzatori al fine di testare le loro capacità e preparare gli operatori a condurre specifiche operazioni, in contesti particolari.

All’incontro hanno partecipato il vice prefetto vicario di Palermo, il direttore regionale dell’Inail, Giovanni Asaro, i vertici dell’Organismo Paritetico Panormedil Cpt Palermo, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’Ance Palermo, della Cepima, dei rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali, dello S.Pre.s.a.l. di Palermo.