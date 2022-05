Ustica, hotel villaggio Punta Spalmatore in vendita all'asta: si parte da 5,2 milioni di euro

A quasi quattro anni dalla chiusura dell'ultima stagione estiva, quella del 2018, si apre uno spiraglio per la riapertura di uno dei riferimenti del turismo più celebri di Ustica: l'hotel villaggio Punta Spalmatore. L'albergo è in vendita all'asta per 5 milioni 223 mila e 750 euro. L'annuncio è visibile sul sito Aste Giudiziarie e su diversi portali specializzati nel mercato immobiliare.

La struttura ricettiva, che occupa una superficie di 31.476 metri quadrati, dispone di 80 camere con bagni e 112 bungalow, reception, uffici, sala conferenze, terrazze, ristorante-cucina, bar-club e pizzeria, piscina, anfiteatro, terrazze e solarium, area attrezzata per bambini e luogo per il culto, due campi da tennis, un campo di calcetto, aree destinate alla viabilità e al verde. L'asta dell'hotel villaggio Punta Spalmatore è fissata per giorno 21 giugno alle ore 10: qui tutte le informazioni per partecipare.