Ast, i sindacati regionali di categoria sostengono i lavoratori interinali

“Nell'apprendere il grido di allarme lanciato dai lavoratori, esprimiamo incondizionata solidarietà agli stessi che a vario titolo prestano la propria attività lavorativa presso l’Azienda Siciliana Trasporti. La Partecipata della Regione Siciliana, che esercita il trasporto pubblico locale, non potendo assumere personale a causa dei vincoli imposti dal legislatore regionale, al fine di poter garantire il servizio del trasporto su gomma extraurbano nell’Isola, si vede costretta ad avvalersi del lavoro somministrato". A scriverlo in una nota sono i sindacati regionali di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal e Fast Confsal che hanno già intrapreso" le opportune iniziative, affinché la partecipata regionale possa finalmente dotarsi della forza lavoro occorrente, garantendo prioritariamente gli attuali lavoratori in somministrazione".

"Oltre agli operai di officina - dicono i sindacati - la maggior parte dei lavoratori interinali sono autisti che alla guida dei pullman, garantiscono la mobilità nel territorio siciliano. Auspichiamo che quanto prima, il Governo regionale possa dare all' Ast la possibilità di effettuare assunzioni a copertura dei posti vacanti in organico che allo stato attuale risultano essere circa 300 unità fra personale viaggiante, uffici movimento, officine e personale amministrativo”.