Ast, i sindacati: "Governo regionale apra stagione dei concorsi nelle Partecipate"

"Apprendiamo con piacere delle dichiarazioni rilasciate dal presidente della commissione Bilancio all’Ars in merito allo sblocco delle assunzioni nelle Partecipate della Regione e quindi anche dell’Ast, l’Azienda Trasporti siciliana. Auspichiamo adesso che il Governo regionale, dia ufficialmente il via alla stagione dei concorsi nelle Partecipate". Ad affermarlo sono i segretari di Filt Cgil Sicilia Gaetano Bonavia, Fit Cisl Sicilia Dionisio Giordano, Faisa Cisal Aldo Moschella e Fast Confsal Giovanni Lo Schiavo. “Come sindacati regionali di categoria - aggiungono - abbiamo sempre sostenuto che il rilancio definitivo della società che si occupa della mobilità in Sicilia, visto il percorso di risanamento intrapreso dalla stessa, grazie anche e soprattutto al contributo reso dai lavoratori effettivi ed in somministrazione, dovesse passare dallo sblocco delle assunzioni e conseguentemente dalle progressioni di carriera del personale interno".

Per i sindacalisti "La cronica e risaputa carenza della pianta organica della società, determinatasi nel tempo, ha fatto si che tutti i settori aziendali entrassero in sofferenza dal punto di vista della regolarità e dell’efficienza del servizio a scapito della collettività siciliana. Grazie ai dipendenti di ruolo e agli oltre 200 lavoratori in somministrazione da diversi anni impegnati alla guida e alla manutenzione degli autobus, è stato possibile garantire i servizi di mobilità nell'isola”. I sindacati dei trasporti concludono “a questo punto, riteniamo sia stato importante e proficuo l' incontro con la Regione che si è svolto in occasione dello sciopero del Tpl dello scorso 1 giugno, visto gli impegni assunti nella circostanza dal capo di gabinetto, il ragioniere generale e dal dirigente del servizio dell’assessorato all’Economia, sulla problematica connessa allo sblocco delle assunzioni e auspichiamo che nel più breve tempo possibile si bandiscano i concorsi nelle partecipate”.