Ast, sale la tensione: oggi incontro tra sindacati e azienda

Si agitano le acque in casa Ast Spa dopo l’incontro sindacale di oggi con la governance societaria. I segretari regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl autoferro, commentano: “Ringraziamo il Direttore Generale Ingegnere Mario Parlavecchio per aver fornito una trasparente e chiara informativa sulle reali condizioni dell’azienda. Abbiamo concordato un patto di condivisione sul rilancio dell’azienda e su una nuova riorganizzazione interna, ma restano sul tavolo e pesantemente, le preoccupazioni per la continuità aziendale e quindi sul mantenimento dei livelli occupazionali”.

I sindacalisti aggiungono, “le criticità economico-finanziarie dell’Ast S.p.A. impongono un immediato confronto con la proprietà Regione Siciliana, e con i due assessori regionali all’Economia Marco Falcone e alle Infrastrutture Alessandro Aricò”. Da qui le richieste dei sindacati.

“Va messa in sicurezza la società, vanno garantiti la continuità aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali, circa 800 tra diretti ed indiretti, serve un nuovo piano industriale che però necessita preliminarmente delle indicazioni del Socio Unico e degli obiettivi da perseguire, in una fase di profonda trasformazione dell’intero sistema del TPL siciliano”. I segretari regionali concludono “l’auspicio è che si arrivi con la massima urgenza al confronto congiunto con assessori e azienda, non ci si costringa a cercare il confronto con il presidio permanente davanti Palazzo d’Orleans”.