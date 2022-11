Ast primo dossier per i neo assessori Aricò e Falcone, i sindacati: "Subito un confronto o sarà mobilitazione"

"Esortiamo il governo regionale a farsi subito carico delle criticità della propria azienda di trasporto pubblico gommato e invitiamo al tempo stesso la governance di Ast a proseguire il confronto con le parti sociali per il nuovo piano industriale e per la profonda riorganizzazione interna. In assenza di riscontri immediati saremo pronti alla mobilitazione dei lavoratori".

E' quanto scrivono in una nota sono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl autoferrotranvieri poche ore dalla nomina degli assessori regionali. "E’ necessario - proseguono - avviare con urgenza un confronto con i neo assessori dell’Economia Marco Falcone e dei Trasporti Alessandro Aricò, per condividere le misure necessarie al salvataggio e al rilancio dell’azienda. Ma il tempo scorre inesorabile ed è necessario mettere i conti dell’azienda in equilibrio entro il mese di dicembre, per dare tranquillità ai circa 800 lavoratori tra diretto e indotto".

"Contestualmente - concludono isindacati - la governance di Ast si attrezzi per condividere con la stessa urgenza con le parti sociali il nuovo piano industriale e la necessaria profonda riorganizzazione aziendale, a partire dalla definizione dei nuovi criteri trasparenti e legittimi per sopperire alla carenza di figure professionali interne. Non c'è molto tempo, serve una risposta immediata, altrimenti saremo pronti a mobilitare i lavoratori".