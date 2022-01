Unicredit, intesa coi sindacati sul piano industriale: anche in Sicilia sì al ricambio generazionale

Con l'accordo raggiunto nella notte appena trascorsa coi sindacati, Unicredit si prepara anche in Sicilia ad un ricambio generazionale. Il piano industriale Unlocked 2022-2024 - sottoscritto da Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin - prevede infatti su tutto il territorio nazionale 1.200 uscite solo su base volontaria con offerte di pensionamento diretto o accesso al fondo di solidarietà; l'assunzione di 725 giovani, di cui all'80% in agenzia o nei canali di Unicredit direct; nonché la stabilizzazione dei circa mille apprendisti attualmente in forza al gruppo bancario.

In Sicilia, secondo le stime, a fronte di 70 uscite ci dovrebbero essere 50 assunzioni. "E' stato concordato che quasi tutte queste assunzioni verranno destinate nella rete commerciale, dimostrando con i fatti la grande attenzione alle filiali. Il rafforzamento delle filiali rappresenta un forte segnale di vicinanza ai territori per il sostegno alle famiglie ed alle imprese, nonché un presidio di legalità specie nel Sud del Paese". A dirlo è Rosario Mingoia, segretario responsabile gruppo Unicredit della Uilca, convinto che quello appena firmato sia "uno dei migliori accordi del settore bancario in termini di rapporto assunzioni-uscite".

"Anche la Sicilia - aggiunge Mingoia - beneficierà di diverse assunzioni essendo stata confermata l’apertura di un nuovo polo". Oltre all'aspetto occupazionale, con questa intesa vengono confermate tutte le previsioni su welfare, conciliazione casa-lavoro (stabilite nei precedenti accordi), nonché corsi di formazione, percorsi di inquadramento delle nuove figure professionali e premi di produttività.

Dalla First Cisl spiegano che "il sindacato è pronto a fare la sua parte in questa nuova fase se le relazioni continueranno ad essere improntate alla condivisione strategica ed alla valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori". Sulla stessa scia la Fabi, che parla "di forte discontinuità rispetto alla precedente gestione di Unicredit" e sottolinea "la centralità dei lavoratori, pur in un piano industriale di rilevante trasformazione in chiave digitale. Anche nel settore bancario, il fattore umano non può essere in alcun modo superato dalle nuove tecnologie".