Assoimpresa, nasce la Federazione italiana agenti immobiliari: Santodonato presidente regionale

Una nuova tessera del mosaico Assoimpresa. Nasce infatti FIAI (Federazione Italiana Agenti Immobiliari). Nel corso dell’assemblea elettiva che si è svolta presso la sede di Assoimpresa in via XX settembre 64, è stato nominato il presidente di FIAI Assoimpresa Sicilia che è Maurizio Santodonato. Un nuovo passo avanti per Assoimpresa: “E’ una giornata importante – dice il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi – quando nasce una nuova federazione per Assoimpresa non può che essere una giornata di festa. Sono orgoglioso perché questa federazione è nata a Palermo. Adesso spetterà al presidente e al consiglio far crescere questa federazione assicurando anche i servizi di Assoimpresa”.

“Il ruolo degli agenti immobiliari è fondamentale – dice il presidente regionale di FIAI Assoimpresa Maurizio Santodonato – al bene della casa gli italiani hanno sempre riservato un’importanza particolare. Con FIAI vogliamo dare anche formazione, aggiornamento professionale agli agenti immobiliari e sviluppare anche tante attività di contorno”.

Nel corso dell’assemblea è stato eletto anche il vicepresidente di FIAI che è Alessia Adrignola. I consiglieri sono invece: Alessandro Candela, Angela Cipolla, Alessia Adrignola, Carmelo Cipriano, Domenico Bruno, Francesca Bruno, Gabriele Russo, Giacomo Di Salvo, Giusy Oliveri, Salvatore Cataldo, Vera Santodonato, Vittorio Moncada.

La giunta invece è formata da: Alessia Adrignola, Angela Cipolla, Giacomo Di Salvo, Maurizio Santodonato, Rosario Romano, Salvatore Cataldo.