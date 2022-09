Assoimpresa incontra gli assessori Carta e Cannella, Attinasi: "Vogliamo contribuire alla crescita della città"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Assoimpresa continua il suo “tour” di incontri. Nei giorni scorsi il presidente Mario Attinasi assieme ai vertici dell’associazione hanno incontrato l’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta e l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella. Incontri produttivi ed efficienti come dichiara lo stesso assessore Carta: “Abbiamo discusso dei rapporti tra urbanistica, progetto dello spazio pubblico e dinamismo commerciale – dice Carta - affrontando le questioni della modifica dell’Art. 5 delle NTA del piano di programmazione commerciale, di mobilità sostenibile in centro storico, di movida equilibrata, di cooperazione tra amministrazione e commercianti per la qualità, arredo e sicurezza degli spazi pubblici destinati al commercio e al turismo”. All’incontro con l’assessore Carta per Assoimpresa erano presenti anche i vicepresidenti Vito Minacapelli e Aida Faraone, i dirigenti Danilo Sciarrino, Francesco Carnevale, Davide Serughetti e Alessio Correnti.

Assoimpresa ha inoltre incontrato l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella, tra i temi discussi: l'importanza che riveste la cultura per la città di Palermo, l'organizzazione di eventi culturali attraverso la partnership con Invitalia e un incontro da mettere in agenda per affrontare il tema della destagionalizzazione turistica dell'Area Metropolitana. Erano presenti Ivan Rossi Presidente regionale della federazione FIWELL e Giacomo Siragusa responsabile dell'Area Crediti. “Questi incontri con le associazioni di categoria della città sono importanti per la crescita culturale della città – ha dichiarato Cannella - Assoimpresa è legata molto al territorio e durante l’incontro avuto nei giorni scorsi abbiamo programmato ulteriori momenti di confronto per attivare una sinergia che ci consenta di lavorare sempre più a stretto contatto”.

“Incontri per delineare un percorso virtuoso tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria – dice il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi - si è parlato di tanto con la promessa di svolgere incontri tematici ed affrontare nei minimi dettagli tutte le problematiche che affliggono una città straordinariamente bella ma eccezionalmente complessa. Siamo estremamente fiduciosi in questa giunta e in questo Consiglio Comunale. Speriamo di poter dare il nostro contributo che è frutto di esperienza e competenze sul campo”.