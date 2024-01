Assoimpresa entra a far parte della Confederazione datoriale Confimprenditori. Nel corso di un incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Confimprenditori, è stato siglato un accordo che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Confimprenditori. Per Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa, si tratta di “una partnership importante che ci permette di allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare sinergia, per affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese italiane”.

Soddisfatto il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo. “Si rafforza il nostro impegno al fianco degli imprenditori su tutto il territorio siciliano. Questa scelta – spiega Ruvolo – nasce dalla condivisione di principi e da una visione comune, allo scopo di rafforzare l’impegno al fianco degli imprenditori. Confimprenditori si conferma punto di riferimento delle piccole e medie imprese italiane“.