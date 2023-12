Le associazioni regionali dell’artigianato: "La Finanziaria va approvata entro l’anno"

La Finanziaria va approvata entro l’anno. Non ci sono mezze misure per le associazioni regionali dell’artigianato che esortano congiuntamente tutte le forze politiche affinché si mettano da parte prese di posizione e si lavori insieme con l’unico obiettivo di approvare la legge di stabilità entro il 30 dicembre. Il rischio è altrimenti quello di ricorrere all’esercizio provvisorio che, di fatto, obbligherebbe la Regione a spendere ogni mese un dodicesimo di quanto stanziato in bilancio, con inevitabili conseguenze negative per le imprese.

Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai chiedono quindi un atto di responsabilità all’Assemblea regionale siciliana. “L’approvazione della Finanziaria entro i tempi previsti – dicono i vertici delle quattro associazioni regionali dell’artigianato – consentirebbe alle nostre imprese, che rappresentano il tessuto produttivo dell’Isola, di lavorare senza i soliti ritardi dei pagamenti. Se si dovesse ricorrere all’esercizio provvisorio, infatti, resterebbero impigliati proprio i pagamenti alle imprese e a tutti coloro che vantano dei crediti”. Le associazioni artigiane chiedono inoltre al governo e all’Assemblea regionale di dotare di nuove risorse il fondo di rotazione Crias.