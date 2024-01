Assicurazione Rc auto, a Palermo si spende oltre 372 euro: in un anno +8,4%

A Palermo, in media, per l'assicurazione Rc auto nel 2023 si sono spesi 372,34 euro, l'8,4% in più rispetto all'anno precedente. E' quanto viene fuori dai dati raccolti dall'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e diffusi dall'Unione nazionale consumatori, che fanno riferimento a novembre 2023 rispetto a novembre 2022.

Il dato relativo al capoluogo siciliano è superiore rispetto alla media dell'incremento su base nazionale, stimato al 7,8%. Palermo si piazza al cinquantesimo posto sulla classifica nazionale dei capoluoghi di provincia, con 107 centri analizzati dall'indagine.

La città "peggiore" in Italia è Napoli, dove il premio medio della Rc auto si assesta a 559,99 euro (+5,4%). Seguono Prato, Caserta, Pistoia, Firenze, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Genova e Roma. Il dato più virtuoso è a Enna, 275,147 euro. L'incremento maggiore su base annua si è verificato a Imperia, +12%, seguita da Vercelli, Lodi e Terni con un rincaro dell'11%.