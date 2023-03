A Palermo l’assemblea Nazionale dello Skal Italia, trenta delegati alla scoperta dell’Itinerario Arabo-Normanno

Tutto pronto a Palermo per l’assemblea Nazionale dello Skal International Italia in programma dal 16 al 19 marzo 2023. I lavori, che includono anche le votazioni e le elezioni del presidente nazionale e del consiglio direttivo, si svolgeranno in occasione del 70° anno dalla fondazione dello Skal International Palermo e saranno all’insegna della scoperta dell’Itinerario Arabo Normanno.

Sede prescelta è il Grand Hotel Piazza Borsa, dove sono in programma, sabato 18 marzo, i lavori assembleari nella prestigiosa Sala Ducrot e la serata di gala, oltre alla firma del protocollo d’intesa tra Banca Progetto e Skal Italia giovedì 16 marzo che prevede delle linee di credito dedicate agli operatori turistici dell’intero territorio nazionale.

Attesi circa 30 delegati tra i soci delle varie sedi Skal italiane oltre ai presidenti di Skal Europa, Skal Austria e Skal Svizzera, Skal Lugano ospiti grazie alla formula del See Sicily offerta dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, che prevede due notti a pagamento e la terza free, oltre al trattamento da Special Guest con cui sarà possibile anche visitare Monreale e Cefalù e assaggiare le specialità del territorio.

Momento clou del weekend sarà l’Open Forum dal titolo “L'Italia per tutte le stagioni tra sostenibilità e accessibilità”, in programma sabato 18 marzo al Grand Hotel Piazza Borsa a cui seguirà la proclamazione e la consegna degli award ai progetti dei Club Skal italiani. A margine prevista anche la cerimonia del gemellaggio tra i club Skal di Lugano e Venezia.Nel primo pomeriggio si svolgeranno le elezioni del presidente e del consiglio direttivo di Skal Italia. Ai lavori porteranno i saluti il presidente di Skal Palermo Toti Piscopo, di Skal Italia Armando Ballarin oltre al sindaco di Palermo e ad altre cariche istituzionali".