Assaggi di Sicilia, ai Giardini del Massimo nuove opportunità per imprese siciliane del settore agroalimentare

Si è concluso ai Giardini del Massimo di Palermo l’evento Assaggi di Sicilia, una manifestazione nata per promuovere e valorizzare i prodotti siciliani attraverso la creazione di nuovi canali di commercializzazione per le piccole e medie imprese. Nei tre giorni si sono susseguiti momenti di incontro, workshop di cucina ed esposizione di prodotti tipici siciliani riconosciuti come eccellenze nel mondo. Martedì pomeriggio, un interessante incontro, moderato dalla food ambassador Laura Martino, sulle reti d’impresa e l’importanza di fare sistema, al quale hanno preso parte Mario Marullo di Fruit Service e il presidente Consorzio Libera Terra Mediterraneo Coop. Soc. ONLUS Salvatore Gibiino.

Al termine dell’incontro un partecipato workshop sulla preparazione dei dolci a base di pistacchio. Mercoledì 5 ottobre la giornalista Clara Minissale ha moderato l’incontro dal titolo “I prodotti agroalimentari come volano di promozione del territorio”. All’incontro hanno preso parte Peppe Biundo del Birrificio Bruno Ribadi, Marco Riggi dei Molini Riggi, Alberto Agosta del pastificio Feudo Mondello e Tommaso Rizzo della Bottega del Pane Rizzo. Al termine dell’incontro si è tenuto un corso sulla corretta realizzazione della pasta fresca con i grani antichi siciliani. La giornata conclusiva di giovedì è stata dedicata alla sfida digitale delle piccole e medie imprese siciliane operanti nel settore agroalimentare. All’incontro, moderato da Stefania Petrotta di Cronache di Gusto, hanno preso parte Giovanni Catalano, pastry chef del bar e pasticceria Oscar e Francesco Pensovecchio di Slow Food Sicilia. Al termine dell’incontro un corso sulla realizzazione del cioccolato di Modica.