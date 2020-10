Asp Palermo, la Fials: caos stabilizzazioni, esclusi pure dirigenti amministrativi

In ritardo la stabilizzazione per un centinaio di dipendenti tra dirigenti e comparto e alcuni esclusi dalle procedure di stabilizzazione all’Asp di Palermo, come i dirigenti amministrativi. È quanto segnalano la Fials Confsal e la Federazione veterinari e medici sezione Fials-Adms in merito al censimento di tutto il personale effettuato lo scorso mese di febbraio cui non ha avuto seguito alcuna procedura di assunzione.

Il sindacato ne chiede adesso l’immediata attivazione e ricorda che “la Direzione generale dell’Asp di Palermo, pur avendo pubblicato diversi bandi di procedure per la stabilizzazione per diversi profili del ruolo del comparto e della dirigenza, ne ha esclusi tanti altri e comunque non ha concluso le relative procedure”. Quindi “la Direzione generale non ha mai dato chiarimenti sulle procedure di mobilità in essere, né su altre procedure concorsuali, che nell’ambito di applicazione del Piano triennale di fabbisogno”.

La Fials sollecita quindi “la pubblicazione dell’avviso di ricognizione e la richiesta dei conseguenti atti deliberativi volti alla stabilizzazione di tutti gli aventi diritto”. Chiede inoltre la pubblicazione dei bandi delle stabilizzazioni con particolare riguardo a quelli dei dirigenti amministrativi, e l’insediamento delle commissioni per l’espletamento delle procedure concorsuali e l’immissione in ruolo di infermieri, fisioterapisti, tecnici, ostetrici, dirigenti medici di psichiatria, di radiodiagnostica, di ortopedia e traumatologia, di igiene e sanità pubblica, di pediatria, veterinari, farmacisti e fisici”.