Via libera all'Ars ai sostegni per l'agricoltura e la zootecnia, stanziati pure 9 milioni contro la siccità

Via libera dell'Ars agli interventi per agricoltura e zootecnia e contro la crisi idrica. Ieri sera, in un'aula presidiata soprattutto dalle forze d'opposizione, sono arrivati 10 milioni per agricoltori e allevatori grazie all'ok a un disegno di legge che è stato modificato negli importi. Sala d'Ercole, prima del voto finale, ha infatti approvato un emendamento delle opposizioni che ha raddoppiato i fondi per gli allevatori, dai 5 del testo di partenza a dieci milioni. Per i primi interventi contro la siccità, invece, sono stati stanziati 9 milioni.

E' saltato il tentativo del governo di inserire un emendamento in favore dell'Ast, società di trasporto pubblico regionale che vive un momento di forte difficoltà economica. Se ne riparlerà con un provvedimento ad hoc. "Una maggioranza che pensa solo alla campagna elettorale - hanno dichiarato il capogruppo del Pd all'Ars Michele Catanzaro, l'esponente di Sud chiama Nord Ismaele La Vardera e la deputata M5s Roberta Schillaci - attraverso slogan e poi quando bisogna intervenire sul comparto agricolo si tira indietro. Il lavoro di oggi dimostra che le opposizioni hanno a cuore con grande senso di responsabilità il bene della Sicilia".

E aggiungono: "In aula grazie al lavoro di squadra dei nostri partiti al comparto zootecnico vanno 5 milioni in più per l'acquisto dei foraggi, che dunque raddoppiano la somma a disposizione rispetto a quella stanziata inizialmente dal governo. Sappiamo bene che si tratta di una somma insufficiente, ma quantomeno abbiamo evitato che si trattasse davvero di briciole".

Fonte: Dire