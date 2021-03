Arriva la stagione delle zanzare: la disinfestazione a Palermo a cura di Pulizia&Servizi

Il periodo estivo è quello in cui si preferisce trascorrere delle piacevoli serate in giardino e in generale in luoghi all'aperto.

Ma è proprio in tale momento dell'anno che le temute zanzare vengono a farci compagnia per infastidirci con il loro inconfondibile suono e il terribile prurito provocato dalle loro punture, seguendoci, peraltro, anche negli spazi chiusi.

La stagione calda porta con sé non solo questi simpatici insetti, ma anche altri animaletti poco graditi, come gli scarafaggi.

A causa delle temperature più alte, la Sicilia è una delle regioni più colpite dalla presenza di zanzare, in particolare dalle Aedes albopictus, ossia dalle cosiddette zanzare tigre.

I consigli per la disinfestazione a Palermo a cura di Pulizia&Servizi saranno utili per eliminare il problema e passare un'estate tranquilla e senza fastidi. Queste dritte sono applicabili in ogni città e in ogni regione in cui la presenza di zanzare e altri insetti sia particolarmente presente.

Come combattere zanzare e scarafaggi. Disinfestazione e altri rimedi

Con l'arrivo del caldo gli scaffali di supermercati e altri negozi dedicati si riempiono di insetticidi e prodotti per la cura della pelle contro il prurito provocato dalle punture di insetti.

Spray antizanzare, salviette alla citronella, repellenti a ultrasuoni e chi più ne ha più ne metta invadono così abitazioni private e posti di lavoro.

La qualità dei prodotti disponibili sul mercato varia in base a molti fattori, tra i quali la marca dell'articolo e la funzione a cui esso è destinato. A proposito di questo va detto che non sempre le persone fanno degli acquisti consapevoli, per cui capita spesso che chi compra un prodotto lo faccia superficialmente, facendosi attrarre da una buona pubblicità, ma senza rendersi conto che alcuni espedienti contro gli insetti vanno bene per i luoghi chiusi e si rivelano allo stesso tempo assolutamente inutili per gli spazi aperti.

In genere, infatti, alcuni insetticidi utilizzati negli ambienti interni funzionano discretamente, salvo il fatto che le zanzare tornano prepotentemente e puntualmente una volta terminato l'effetto del prodotto.

Pulizia&Servizi, azienda leader nel settore dell'igienizzazione di luoghi chiusi e aperti, consiglia, prima di tutto, di agire tempestivamente nell'eliminazione delle zanzare.

Pensare di risolvere il problema quando l'estate è già arrivata si rivela infatti inutile a causa del fatto che questi antipatici esserini, durante l'inverno e la primavera, preparano il terreno per la loro riproduzione, e appena Giugno è alle porte, di solito, hanno già formato interi eserciti pronti a colpire esseri umani e animali domestici.

Le punture di zanzara, in particolare, possono essere causa di gravi inconvenienti per i nostri amici pelosetti, i quali potrebbero essere colpiti dalla Leishmaniosi, malattia degenerativa e contagiosa dalla quale proteggere attentamente i nostri compagni a quattro zampe.

Sulla base di quanto premesso finora si giunge alla conclusione che i prodotti per i rimedi istantanei possono essere di grande aiuto, ma per eliminare il problema alla radice l'unica soluzione è quella di affidarsi a dei professionisti per la disinfestazione di zanzare e insetti in genere.

Quando procedere alla disinfestazione delle zanzare

La maggior parte delle persone, nei periodi invernali, dimentica il problema, rimandandolo semplicemente all'anno successivo.

Ma il primo errore parte proprio da qui.

Se è vero che durante le stagioni fredde non si vedono zanzare che volano in casa o nei giardini, è altrettanto vero che esse sono ancora presenti; solo che sono impegnate nei cicli riproduttivi.

Alcune specie, infatti, resistono particolarmente bene anche alle basse temperature, e a partire dal mese di Dicembre iniziano già a depositare le uova.

Ma è in primavera che questi fastidiosi insetti danno il via alla loro riproduzione in massa, e le larve possono diventare adulte nel giro di poche settimane.

In questo periodo dell'anno è consigliabile effettuare una buona disinfestazione a cura di una ditta specializzata, che risolverà il problema alla radice eliminando zanzare vecchie, uova e larve prima che queste possano iniziare di nuovo ad infastidire le spensierate giornate estive di grandi e piccini, oltreché a provocare notti insonni.