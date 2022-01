Ard Discount apre a Crotone e festeggia un nuovo traguardo: raggiunti i 200 punti vendita

Il brand siciliano Ard Discount festeggia un nuovo importante traguardo: aperto il punto vendita numero 200. Il supermercato è stato inaugurato a Crotone, al chilometro 245 sulla statale 106 245, in località San Giorgio ed è il sesto nuovo arrivato in queste prime settimane del 2022. Il gruppo che opera nella grande distribuzione ha già dato prova, nel corso dell'anno precedente, di grande energia e determinazione: solo nel 2021 sono stati inaugurati ben 62 nuovi punti vendita, sancendo l'ingresso del brand in nuove regioni del Sud Italia come Puglia e Basilicata e rafforzandone la presenza in regioni storiche come Sicilia e Calabria.

Alla base del successo del marchio, di cui l'attore Nino Frassica è brand ambassador, una strategia di sviluppo che punta sui valori della convenienza e della qualità, messi in pratica ogni giorno attraverso un'attenta selezione dell'offerta (che supera oggi le 3000 referenze, di cui metà a marchio proprio).

"La qualità viene premiata – commenta Marco Sgarioto, amministratore delegato del gruppo Ergon, di cui il brand fa parte – siamo felici e orgogliosi di aver raggiunto questo ulteriore traguardo per la nostra insegna Ard. Il segno che, nonostante le difficoltà del momento, abbiamo meritato e conquistato la fiducia dei consumatori. Ci proiettiamo verso nuovi obiettivi rafforzando anche il già vasto assortimento di prodotti a marchio con tante novità che presto, anzi prestissimo, faranno breccia nel cuore dei clienti”.