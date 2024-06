La star di TikTok sceglie Palermo: apre il primo negozio di cover e pellicole di New Martina

Su TikTok è la star di cover e pellicole per smartphone con oltre 8 milioni di follower. Nella realtà si è trasformata in un'imprenditrice capace di fatturare milioni di euro. Arriva a Palermo il primo negozio di New Martina, l'influencer diventata famosa grazie ai social. L'apertura è prevista per sabato 29 giugno all'interno del centro commerciale Forum.

Circa 70 metri quadrati di spazio, al posto dell'insegna Stella Z nella piazzola vicino al negozio Wind, prima di arrivare al corridoio che conduce a Zara. Così il centro commerciale nella zona industriale di Brancaccio si arricchisce di una nuova insegna. Ed è la terza apertura per New Martina che, dopo i negozi di Napoli e Bologna, ha puntato tutto sul capoluogo siciliano.

Per l'apertura, prevista per le ore 16, sarà proprio la giovane imprenditrice a tagliare il nastro arrivando da Napoli a Palermo. "New Martina approda in una nuova città - ha detto sui social a chi la segue -. Quando sono arrivata a 8 milioni vi ho detto 'apro uno store in Sicilia'. Non vi ho detto quando e non vi ho detto dove. Ora ve lo dico, per festeggiare tutti insieme".

Un traguardo per Carmen Fiorito, 25 anni originaria di Napoli, che sui social ha iniziato per promuovere il negozio di telefonia di famiglia che si chiama appunto New Martina (che è il nome della sorella del padre) e si trova in Vico Ferrovia, nel capoluogo campano. "Sto piena d'ansia - ha detto ancora - e deriva dal fatto che a questa città ci tengo tantissimo. Ai siciliani tengo tantissimo. Quindi non potevo non aprire a Palermo".

Un'attività che è esplosa dopo la pandemia, quando ha deciso di girare anche 50 video al giorno promuovendo pellicole e cover del telefono. Un'intuizione vincente che l'ha portata ad avere milioni di visualizzazioni. Ora il passo, dai social alla realtà, esportando il marchio con negozi fisici in giro per l'Italia. "Sto piena d'ansia - dice - sto pure per piangere ma non voglio farlo, perché è una cosa bella".

La popolarità raggiunta con i suoi TikTok (alcuni fatti anche la tecnica dell'Asmr, senza parlato, ma basata sull'ascolto di suoni in associazione alle immagini) ha conquistato vip del calibro di Francesco Totti e Antonio Cassano: "Spero che Dio mi supporti anche in questa nuova avventura - ha concluso New Martina - e che voi siciliani facciate vedere a tutti quanti chi siete, quanto valete e come supportate una persona a cui volete bene. Perché io ve ne voglio tanto e sono sicura che me ne volete anche voi".