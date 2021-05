A Palermo arriva Uoman: in via Libertà apre il negozio per capi femminili "senza taglia"

Uoman, il primo brand femminile senza taglie, rafforza la propria presenza in Sicilia e dopo Catania e Siracusa, sbarca a Palermo. In via della Liberta 33, in una delle strade più belle e prestigiose del capoluogo siciliano, sede di numerosi marchi internazionali, il marchio ha spalancato le porte del nuovo punto vendita: 130 metri quadrati su due piani che raccontano un brand dedicato al mondo femminile senza pregiudizi, al motto di “no size but fits right”.

Un fronte vetrina imponente, con un’altezza che supera i 5 metri, e un maestoso portale d’ingresso centrale, accolgono le clienti in uno spazio studiato nei minimi dettagli dove un arredo su misura consente di creare un’atmosfera raffinata e confortevole e allo stesso tempo, valorizzare l’essenza estetica delle collezioni. Un’ampia vetrina permette infine di esporre non solo le proposte di Uoman ma suggestive opere di artiste con cui il brand collabora.

Giuliano Gangarossa, direttore commerciale del marchio, commenta: “L’apertura di Palermo conferma il successo del nostro marchio che, a poco più di un anno dalla sua nascita, accresce ogni giorno il numero di estimatrici. La forte presenza in Sicilia per noi è fondamentale in quanto la nostra azienda nasce qui, a Catania dove abbiamo due punti vendita, e non poteva mancare una boutique nel capoluogo di Regione dopo l’apertura anche a Siracusa. Il periodo è sicuramente complesso ma abbiamo importanti obiettivi che ci porteranno nell’arco di 5 anni a 60 punti vendita in Italia con l’assunzione di circa 200 collaboratori in questo arco di tempo. Al fine di favorire lo sviluppo di Uoman a livello nazionale, stiamo valutando nel medio lungo termine inoltre di affiliare “partner” che sposino il progetto, ne condividano le finalità ed abbiano la volontà di diffondere la nostra piattaforma nel proprio territorio di riferimento”.